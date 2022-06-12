Жданов: Активная фаза войны может продлиться до конца года

Жданов: После получения ленд-лиза можно делать более оптимистичные и точные прогнозы Фото: Олег Жданов / Facebook

"После получения ленд-лиза можно делать более оптимистичные и точные прогнозы. Но сегодня скажу так: активная фаза войны может продлиться до конца этого года", – сказал он.

Жданов добавил, что делает такой прогноз исходя не столько из возможностей Украины, сколько исходя из возможностей РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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