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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: Активная фаза войны может продлиться до конца года

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Жданов: После получения ленд-лиза можно делать более оптимистичные и точные прогнозы
Жданов: После получения ленд-лиза можно делать более оптимистичные и точные прогнозы
Фото: Олег Жданов / Facebook

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прогнозирует, что активная фаза войны Украины с Россией продлится до конца года. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"После получения ленд-лиза можно делать более оптимистичные и точные прогнозы. Но сегодня скажу так: активная фаза войны может продлиться до конца этого года", – сказал он.

Жданов добавил, что делает такой прогноз исходя не столько из возможностей Украины, сколько исходя из возможностей РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Полномасштабная война длится с 24 февраля. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной об окончании военных действий. Но, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".

По прогнозу украинского журналиста Аркадия Бабченко, активная фаза войны будет длиться около двух лет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, война России против Украины, Олег Жданов, ленд-лиз
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