Жданов: Активная фаза войны может продлиться до конца года

"После получения ленд-лиза можно делать более оптимистичные и точные прогнозы. Но сегодня скажу так: активная фаза войны может продлиться до конца этого года", – сказал он.
Жданов добавил, что делает такой прогноз исходя не столько из возможностей Украины, сколько исходя из возможностей РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабная война длится с 24 февраля. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной об окончании военных действий. Но, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".
По прогнозу украинского журналиста Аркадия Бабченко, активная фаза войны будет длиться около двух лет.