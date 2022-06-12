Жданов: Путин задумался о транзите власти. Президентом может стать сын Патрушева

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Он [Путин] думает, первое – о том успеет он или не успеет воплотить свою мечту в жизнь, а это – воссоздание Советского Союза в какой-либо интерпретации. И здесь для него камень преткновения –- это мы, Украина. Он даже с Беларусью особо не спешит, не сильно там уже давит на [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко, – сказал Жданов. – И в последнее время, судя по его поступкам и высказываниям и судя по той информации, которая идет из РФ, я думаю, что он все-таки задумался о транзите власти. Потому что эта информация о рокировке… Опять появилась идея создания Госсовета и переход Путина на должность в Госсовете".
Соответственно, возглавив Госсовет, Путин должен будет объявить очередные выборы президента России, добавил эксперт.
"[Секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев предлагает своего сына [Дмитрия] – министра аграрной политики на сегодняшней день. И при этом, для того чтобы сбалансировать власть в стране, он предлагает должность главы партии "Единая Россия" [дочери Путина Катерине] Тихоновой… Типа у нее в руках законодательная власть, а у него будет в руках исполнительная власть в лице президента. А Путин будет тем всем рулить, возглавляя Госсовет", – отметил Жданов.
При этом Патрушев будет страховать Путина, возглавляя Совет безопасности РФ, резюмировал украинский военный эксперт.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.