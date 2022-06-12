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Жданов: Путин задумался о транзите власти. Президентом может стать сын Патрушева

 
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По мнению Жданова, Путин (на фото) задумался о транзите власти в России
По мнению Жданова, Путин (на фото) задумался о транзите власти в России
Фото: EPA

На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья президента РФ Владимира Путина, глава Кремля сейчас думает о двух вещах – успеет ли он воссоздать Советский Союз и о транзите власти в РФ.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Он [Путин] думает, первое – о том успеет он или не успеет воплотить свою мечту в жизнь, а это – воссоздание Советского Союза в какой-либо интерпретации. И здесь для него камень преткновения –- это мы, Украина. Он даже с Беларусью особо не спешит, не сильно там уже давит на [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко, – сказал Жданов. – И в последнее время, судя по его поступкам и высказываниям и судя по той информации, которая идет из РФ, я думаю, что он все-таки задумался о транзите власти. Потому что эта информация о рокировке… Опять появилась идея создания Госсовета и переход Путина на должность в Госсовете".

Соответственно, возглавив Госсовет, Путин должен будет объявить очередные выборы президента России, добавил эксперт.

"[Секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев предлагает своего сына [Дмитрия] – министра аграрной политики на сегодняшней день. И при этом, для того чтобы сбалансировать власть в стране, он предлагает должность главы партии "Единая Россия" [дочери Путина Катерине] Тихоновой… Типа у нее в руках законодательная власть, а у него будет в руках исполнительная власть в лице президента. А Путин будет тем всем рулить, возглавляя Госсовет", – отметил Жданов.

При этом Патрушев будет страховать Путина, возглавляя Совет безопасности РФ, резюмировал украинский военный эксперт.

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Видео: В гостях у Гордона / YouYube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентябре 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование о здоровье Путина. Оно выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Беларусь, СССР, Александр Лукашенко, здоровье, Кремль, правительство, Единая Россия, рак, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ, политика, болезнь, президент, Катерина Тихонова, Олег Жданов, интервью, власть, Дмитрий Патрушев, партия
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