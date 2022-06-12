Жданов: Путин задумался о транзите власти. Президентом может стать сын Патрушева

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Он [Путин] думает, первое – о том успеет он или не успеет воплотить свою мечту в жизнь, а это – воссоздание Советского Союза в какой-либо интерпретации. И здесь для него камень преткновения –- это мы, Украина. Он даже с Беларусью особо не спешит, не сильно там уже давит на [считающего себя президентом республики Александра] Лукашенко, – сказал Жданов. – И в последнее время, судя по его поступкам и высказываниям и судя по той информации, которая идет из РФ, я думаю, что он все-таки задумался о транзите власти. Потому что эта информация о рокировке… Опять появилась идея создания Госсовета и переход Путина на должность в Госсовете".

Соответственно, возглавив Госсовет, Путин должен будет объявить очередные выборы президента России, добавил эксперт.

"[Секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев предлагает своего сына [Дмитрия] – министра аграрной политики на сегодняшней день. И при этом, для того чтобы сбалансировать власть в стране, он предлагает должность главы партии "Единая Россия" [дочери Путина Катерине] Тихоновой… Типа у нее в руках законодательная власть, а у него будет в руках исполнительная власть в лице президента. А Путин будет тем всем рулить, возглавляя Госсовет", – отметил Жданов.

При этом Патрушев будет страховать Путина, возглавляя Совет безопасности РФ, резюмировал украинский военный эксперт.

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