Жданов: На этапе контрнаступательных операций возможно применение иностранных ЧВК, но Украина не будет это афишировать

Гордон спросил Жданова, насколько возможно приглашение в Украину ЧВК из США, Великобритании, Израиля, Польши – "людей, которые знают, как воевать на западной технике", чтобы "выкинуть русских".

"Я думаю, что это вполне возможно. Но это если и будет сделано, то нигде не будет афишироваться. И, вполне возможно, что на этапе контрнаступательной операции возможно применение ЧВК. Но опять же, под грифом "секретно" и никто не будет это распространять", – ответил эксперт.

По оптимистичному прогнозу Украина будет готова начать контрнаступление в середине августа, подчеркнул Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouYube