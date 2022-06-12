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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: На этапе контрнаступательных операций возможно применение иностранных ЧВК, но Украина не будет это афишировать

 
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На стороне Украины против России воюет иностранный легион (фото иллюстративное)
На стороне Украины против России воюет иностранный легион (фото иллюстративное)
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону не исключил применение Украиной в войне против России иностранных частных военных компаний (ЧВК).

Гордон спросил Жданова, насколько возможно приглашение в Украину ЧВК из США, Великобритании, Израиля, Польши – "людей, которые знают, как воевать на западной технике", чтобы "выкинуть русских".

"Я думаю, что это вполне возможно. Но это если и будет сделано, то нигде не будет афишироваться. И, вполне возможно, что на этапе контрнаступательной операции возможно применение ЧВК. Но опять же, под грифом "секретно" и никто не будет это распространять", – ответил эксперт.

По оптимистичному прогнозу Украина будет готова начать контрнаступление в середине августа, подчеркнул Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouYube
Контекст:

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке", – напомнил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, военные, ВСУ, наступление, иностранцы, война России против Украины, Олег Жданов, интервью, ЧВК, интернациональный легион
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