Жданов: На этапе контрнаступательных операций возможно применение иностранных ЧВК, но Украина не будет это афишировать

Гордон спросил Жданова, насколько возможно приглашение в Украину ЧВК из США, Великобритании, Израиля, Польши – "людей, которые знают, как воевать на западной технике", чтобы "выкинуть русских".
"Я думаю, что это вполне возможно. Но это если и будет сделано, то нигде не будет афишироваться. И, вполне возможно, что на этапе контрнаступательной операции возможно применение ЧВК. Но опять же, под грифом "секретно" и никто не будет это распространять", – ответил эксперт.
По оптимистичному прогнозу Украина будет готова начать контрнаступление в середине августа, подчеркнул Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке", – напомнил президент.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины.