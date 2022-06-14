Силы ПВО сбили российскую ракету в Ивано-Франковской области – ОВА

Об этом глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила в Telegram.

Она не уточнила, где именно была сбита ракета, но проинформировала, что жертв и разрушений нет. Тревога в регионе длилась с 12.41 до 13.54.

Примерно в это же время в Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областях силы ПВО сбили российские ракеты, сообщали руководители ОВА. Во Львовской области в результате падения обломков российской ракеты получили ранения четыре человека, в том числе ребенок, отметил руководитель ОВА Максим Козицкий.

В Воздушном командовании проинформировали, что Россия сегодня запускала по Украине ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)