В Воздушных силах Украины объяснили, почему не все ракеты оккупантов удается сбить

Украинская система ПВО предназначена для борьбы с самолетами противника, но сбивает и крылатые ракеты Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов – летательные аппараты врага: самолеты, вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Хотя, к сожалению, не все", – заявил он.

Представитель ВС ВСУ отметил, что российские ракеты спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах – от 50 м.

"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было в начале войны, и она исчезает с радаров и не все средства ПВО могут ее уничтожить", – объяснил Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что оккупанты стали экономить современные ракеты – участились случаи запуска устаревших советских ракет.

"В последнее время сохраняется тенденция экономии Россией высокоточных (дорогих) ракет. И сейчас противник все чаще применяет советские типы ракет Х-59 и Х-22. Последняя – очень мощная ракета, разрушительная часть которой составляет 900 кг. Она оставляет после себя большие разрушения. Но ее основной недостаток – она летит не в цель, очень часто под ударом гражданские объекты", – пояснил он.