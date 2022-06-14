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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах Украины объяснили, почему не все ракеты оккупантов удается сбить

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Украинская система ПВО предназначена для борьбы с самолетами противника, но сбивает и крылатые ракеты
Украинская система ПВО предназначена для борьбы с самолетами противника, но сбивает и крылатые ракеты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Основная задача украинской противовоздушной обороны (ПВО) – бороться с вражескими самолетами и вертолетами. Систем противоракетной обороны на вооружении ВСУ нет, но сбивать ракеты врага удается, рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 14 июня.

"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов – летательные аппараты врага: самолеты, вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Хотя, к сожалению, не все", – заявил он.

Представитель ВС ВСУ отметил, что российские ракеты спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах – от 50 м.

"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было в начале войны, и она исчезает с радаров и не все средства ПВО могут ее уничтожить", – объяснил Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил подчеркнул, что оккупанты стали экономить современные ракеты – участились случаи запуска устаревших советских ракет.

"В последнее время сохраняется тенденция экономии Россией высокоточных (дорогих) ракет. И сейчас противник все чаще применяет советские типы ракет Х-59 и Х-22. Последняя – очень мощная ракета, разрушительная часть которой составляет 900 кг. Она оставляет после себя большие разрушения. Но ее основной недостаток – она летит не в цель, очень часто под ударом гражданские объекты", – пояснил он.

Контекст:

Днем 14 июня в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о трех сбитых крылатых ракетах оккупантов, запущенных из акватории Черного моря. До этого утром 14 июня силы ПВО сбили две российские ракеты над Одесской областью. Они были запущены с территории оккупированного Крыма

С начала масштабного вторжения Россия выпустила по Украине 2606 разных крылатых ракет, сообщал 12 июня президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские зенитно-ракетные войска с начала полномасштабного вторжения России сбили более 500 воздушных целей врага. Это российские крылатые ракеты, самолеты и вертолеты (БПЛА не идут в зачет). Так, самолетов ВС РФ на утро 14 июня сбито 213, вертолетов – 179, крылатых ракет – 125.

Теги: Россия, Украина, ПВО, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, крылатая ракета, воздушная тревога
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