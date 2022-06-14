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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона – советник главы ОВА о продвижении ВСУ

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Украинские военные продвинулись еще на пять километров к Херсону
Украинские военные продвинулись еще на пять километров к Херсону
Фото: EPA

ВСУ продвинулись еще на пять километров от Таврийского в сторону Херсона, рассказал 14 июня в эфире телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. Бои идут между Таврийским и Томиной Балкой, от которой до Херсона 20 километров.

"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона. Сейчас бои идут между Таврийским и Томиной балкой, где как раз находятся орки", – рассказал Хлань.

По его словам, украинские защитники уже две недели демонстрируют тактические успехи на этом направлении, которые обязательно должны перерасти в полноценное контрнаступление после того, как ВСУ усилятся в результате поставок боеприпасов и оружия от западных партнеров.

"Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции, ничего не удается и они еще больше откатываются назад. То есть мы постепенно имеем преимущество", – отметил Хлань, добавив, что украинские бойцы отбросили оккупантов на неудобные для их обороны позиции.

Он уточнил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские, однако при этом более точными. ВСУ, подчеркнул Хлань, стараются не наносить ущерб инфраструктуре.

"В отличие от оккупантов, наши работают точно: поражают боеприпасы, технику и личный состав врага. К сожалению, для орков не важно, что они попадают в жилые дома, для ВСУ – наоборот", – сказал советник.

ВИДЕО
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал о тактических успехах ВСУ под Херсоном
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Минобороны, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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