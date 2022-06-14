Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона – советник главы ОВА о продвижении ВСУ

Он уточнил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские, однако при этом более точными. ВСУ, подчеркнул Хлань, стараются не наносить ущерб инфраструктуре.

"В отличие от оккупантов, наши работают точно: поражают боеприпасы, технику и личный состав врага. К сожалению, для орков не важно, что они попадают в жилые дома, для ВСУ – наоборот", – сказал советник.

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