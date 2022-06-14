Оккупанты развернули две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии в направлении Николаева – Генштаб ВСУ

"На николаевском направлении в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Дослидное Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

На криворожском направлении оккупанты провели минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод – Калиновское.

По данным Генштаба, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.