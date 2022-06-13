"Плохая энергетика". Музыканты из РФ, выступившие в оккупированном Херсоне, по пути назад попали в ДТП

Агентство пишет, что выехавший поздно вечером автобус "едва не столкнулся с огромной фурой" на плохо освещенной трассе в 30 километрах от Феодосии и съехал в кювет.
Представители группы "Земляне", которые тоже были в автобусе, сообщили, что музыканты "целы, но пережили шок".
ТАСС отмечает, что в ДТП попали также певица Елена Север, группа "СПБ!" и "другие артисты".
Херсонское издание "Мост" связало происходящее с "плохой энергетикой" и подчеркнуло, что выступившая в оккупированном городе группа "Земляне" не имеет отношения к известному советскому коллективу, который пел о "траве у дома", а является, по сути, "землянами для бедных", выступающими в российской провинции и на территории Беларуси, Армении, Казахстана.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.