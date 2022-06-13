"Плохая энергетика". Музыканты из РФ, выступившие в оккупированном Херсоне, по пути назад попали в ДТП

Агентство пишет, что выехавший поздно вечером автобус "едва не столкнулся с огромной фурой" на плохо освещенной трассе в 30 километрах от Феодосии и съехал в кювет.

Представители группы "Земляне", которые тоже были в автобусе, сообщили, что музыканты "целы, но пережили шок".

ТАСС отмечает, что в ДТП попали также певица Елена Север, группа "СПБ!" и "другие артисты".

Херсонское издание "Мост" связало происходящее с "плохой энергетикой" и подчеркнуло, что выступившая в оккупированном городе группа "Земляне" не имеет отношения к известному советскому коллективу, который пел о "траве у дома", а является, по сути, "землянами для бедных", выступающими в российской провинции и на территории Беларуси, Армении, Казахстана.