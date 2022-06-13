Оккупанты свозили в Херсон массовку, имитируя празднование Дня России – местная жительница

"На улице Театральной в центре города стояло три автобуса завезенных людей – они их даже не додумались спрятать. Обычных херсонцев туда вообще не пускали, это была тусовка "для своих", – рассказывает женщина.

По ее словам, в сквере было очень много пенсионеров, играли песни из советских фильмов.

"Позже, когда они расходились, мы увидели, что среди них было много людей с инвалидностью – предполагаю, что их привезли из интернатов. И это опять-таки были не херсонцы – мы слышали, как они говорят, у них сильный российский акцент, они много "акают", – рассказала Анастасия.

По дороге из сквера к центральной улице Ушакова эти люди выбрасывали в мусорки флажки России, уточнила украинка.