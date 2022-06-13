Оккупанты свозили в Херсон массовку, имитируя празднование Дня России – местная жительница

"На улице Театральной в центре города стояло три автобуса завезенных людей – они их даже не додумались спрятать. Обычных херсонцев туда вообще не пускали, это была тусовка "для своих", – рассказывает женщина.
По ее словам, в сквере было очень много пенсионеров, играли песни из советских фильмов.
"Позже, когда они расходились, мы увидели, что среди них было много людей с инвалидностью – предполагаю, что их привезли из интернатов. И это опять-таки были не херсонцы – мы слышали, как они говорят, у них сильный российский акцент, они много "акают", – рассказала Анастасия.
По дороге из сквера к центральной улице Ушакова эти люди выбрасывали в мусорки флажки России, уточнила украинка.
12 июня 1990 года была принята декларация о суверенитете Российской Федерации. В документе говорилось о суверенитете в составе СССР, однако само принятие декларации и ряд ее положений стали шагом на пути к распаду Советского Союза.
С 1992 года в независимой России 12 июня отмечается как государственный праздник, в последнее время за ним утвердилось название День России.
В этом году День Росси отметили на фоне войны в Украине. С этим "праздником" президента РФ Владимира Путина поздравили главы только 10 стран, половина из которых – бывшие республики Советского Союза.