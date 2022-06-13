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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты свозили в Херсон массовку, имитируя празднование Дня России – местная жительница

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В Херсоне 12 июня оккупанты имитировали празднование Дня России
В Херсоне 12 июня оккупанты имитировали празднование Дня России
Скриншот: Українська правда / Telegram

Российские оккупанты пытались создать в Херсоне картинку якобы празднования местными жителями Дня России. Для этого в город привезли массовку и людей с инвалидностью. Об этом "Украинской правде" 12 июня рассказала местная жительница Анастасия.

"На улице Театральной в центре города стояло три автобуса завезенных людей – они их даже не додумались спрятать. Обычных херсонцев туда вообще не пускали, это была тусовка "для своих", – рассказывает женщина.

По ее словам, в сквере было очень много пенсионеров, играли песни из советских фильмов.

"Позже, когда они расходились, мы увидели, что среди них было много людей с инвалидностью – предполагаю, что их привезли из интернатов. И это опять-таки были не херсонцы – мы слышали, как они говорят, у них сильный российский акцент, они много "акают", – рассказала Анастасия.

По дороге из сквера к центральной улице Ушакова эти люди выбрасывали в мусорки флажки России, уточнила украинка.

https://www.facebook.com/ukrpravda/videos/2591101837690775/

Контекст:

12 июня 1990 года была принята декларация о суверенитете Российской Федерации. В документе говорилось о суверенитете в составе СССР, однако само принятие декларации и ряд ее положений стали шагом на пути к распаду Советского Союза.

С 1992 года в независимой России 12 июня отмечается как государственный праздник, в последнее время за ним утвердилось название День России. 

В этом году День Росси отметили на фоне войны в Украине. С этим "праздником" президента РФ Владимира Путина поздравили главы только 10 стран, половина из которых – бывшие республики Советского Союза. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Херсон, война, праздники, война России против Украины, российские оккупанты
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