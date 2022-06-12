"Сегодня не мой день". В Москве художники устроили антивоенную акцию с окровавленным флагом России

На Фрунзенской набережной был вывешен российский триколор с надписью "Сегодня не мой день". Красная краска с российского триколора "стекает" вниз, имитируя кровь.
В полученном журналистами сообщении организаторов акции говорится, что принятие декларации о суверенитете России 12 июня 1990 года запустило процесс распада СССР. Сейчас же российская власть "хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств".
"Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы, безусловно, достаточно скоро отметим, станет днем независимости от имперских амбиций", – говорится в сообщении.
Акция анонимных художников в Москве "Сегодня не мой день". https://t.co/4XY1UYDWvs pic.twitter.com/sW2BzdNwcM— Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 12, 2022
Сегодня в РФ отмечают День России. В этот день в 1990 году была принята декларация о суверенитете Российской Федерации. В документе говорилось о суверенитете в составе СССР, однако само принятие декларации и ряд ее положений стали шагом на пути к распаду Советского Союза.
С 1992 года в независимой России 12 июня отмечается как государственный праздник, в последнее время за ним утвердилось название День России.