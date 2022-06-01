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В РФ арестовали жительницу Санкт-Петербурга за публикацию антивоенных видео Гордона и Невзорова

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За публикацию антивоенного поста во "ВКонтакте" Петровой грозит до 10 лет лишения свободы
За публикацию антивоенного поста во "ВКонтакте" Петровой грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: victoriasaami / Instagram

В России с начала мая под арестом находится жительница Санкт-Петербурга Виктория Петрова по делу о распространении "фейков" про российскую армию. Ее историю рассказали "Медиазона" и "Север.Реалии".

6 мая в квартире, которую снимает Петрова, провели обыск, у нее изъяли ноутбуки и телефоны, а затем увезли на допрос в Следственный комитет. Петровой предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (дискредитация вооруженных сил России по мотивам политической ненависти), ей грозит до 10 лет лишения свободы. 7 мая Петрову арестовали, сейчас она находится в СИЗО-5 в Санкт-Петербурге.

По словам адвоката Анастасии Пилипенко, Петрову преследуют за публикацию антивоенного поста в соцсети "ВКонтакте", который она разместила 23 марта. В посте жительница Санкт-Петербурга критиковала войну России против Украины и руководство РФ, которое ее начало, рассказала адвокат. К посту Пилипенко прикрепила девять роликов из разных YouTube-каналов – украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, российского политика Максима Каца, российского журналиста Александра Невзорова и других. 

"25 марта его осмотрел сотрудник прокуратуры и составил акт. И после этого пост удалила сама соцсеть. Его сейчас найти нельзя. Я могу только предположить, что удалить его потребовала прокуратура", – сказала Пилипенко.

В постановлении о привлечении Петровой в качестве обвиняемой по делу о "фейках" сказано, что она, "действуя умышленно и незаконно", опубликовала ссылки на видеозаписи, в которых размещена якобы заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил РФ "в целях защиты интересов РФ и ее граждан" за пределами страны.

28-летняя Петрова работает менеджером. Пилипенко рассказала, что ее подзащитная не является активисткой, но активно ведет соцсети. В феврале и марте, после нападения РФ на Украину, она выходила на антивоенные митинги, ее дважды задерживали. 

"Вика – обычная девушка. Она просто делилась в соцсетях своими мыслями, и все. 250 друзей и 50 подписчиков во "ВКонтакте". Обычная жизнь, обычный спортзал и кошка. Обычная работа в ничем не примечательной конторе. Группа поддержки Вики – мама и пара родственников... Еще неделю назад они не предполагали, что им придется собирать ей передачку", – написала Пилипенко в Telegram. 

На странице Петровой во "ВКонтакте" сейчас 88 подписчиков (количество друзей скрыто). Еще до нападения РФ на Украину и после нападения она опубликовала несколько антивоенных постов, в которых призывала остановить войну, выходить на антивоенные протесты, писала о геноциде украинцев и восстановлении территориальной целостности Украины. Эти посты набирали по 10–20 лайков. 

Скриншот: Виктория Петрова / Telegram
Скриншот: Виктория Петрова / "ВКонтакте"

Скриншот: Виктория Петрова / "ВКонтакте"

Скриншот: Виктория Петрова / "ВКонтакте"

8 июня Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу на заключение Петровой под стражу, сообщается в Telegram-канале, созданном в ее поддержку. Если решение суда не будет отменено, она останется в СИЗО как минимум до 30 июня. 

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении. 

4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Юрист Павел Чиков сообщил в Telegram, что в целом в России уже возбудили более 50 уголовных дел по этой статье. Среди фигурантов – журналисты Александр Невзоров, Руслан Левиев, Майкл Наки и другие. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, преследования, война, Санкт-Петербург, Следственный комитет РФ, соцсети, российская агрессия, война России против Украины, уголовное дело
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