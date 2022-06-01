В РФ арестовали жительницу Санкт-Петербурга за публикацию антивоенных видео Гордона и Невзорова

6 мая в квартире, которую снимает Петрова, провели обыск, у нее изъяли ноутбуки и телефоны, а затем увезли на допрос в Следственный комитет. Петровой предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (дискредитация вооруженных сил России по мотивам политической ненависти), ей грозит до 10 лет лишения свободы. 7 мая Петрову арестовали, сейчас она находится в СИЗО-5 в Санкт-Петербурге.

По словам адвоката Анастасии Пилипенко, Петрову преследуют за публикацию антивоенного поста в соцсети "ВКонтакте", который она разместила 23 марта. В посте жительница Санкт-Петербурга критиковала войну России против Украины и руководство РФ, которое ее начало, рассказала адвокат. К посту Пилипенко прикрепила девять роликов из разных YouTube-каналов – украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, российского политика Максима Каца, российского журналиста Александра Невзорова и других.

"25 марта его осмотрел сотрудник прокуратуры и составил акт. И после этого пост удалила сама соцсеть. Его сейчас найти нельзя. Я могу только предположить, что удалить его потребовала прокуратура", – сказала Пилипенко.

В постановлении о привлечении Петровой в качестве обвиняемой по делу о "фейках" сказано, что она, "действуя умышленно и незаконно", опубликовала ссылки на видеозаписи, в которых размещена якобы заведомо ложная информация об использовании вооруженных сил РФ "в целях защиты интересов РФ и ее граждан" за пределами страны.

28-летняя Петрова работает менеджером. Пилипенко рассказала, что ее подзащитная не является активисткой, но активно ведет соцсети. В феврале и марте, после нападения РФ на Украину, она выходила на антивоенные митинги, ее дважды задерживали.

"Вика – обычная девушка. Она просто делилась в соцсетях своими мыслями, и все. 250 друзей и 50 подписчиков во "ВКонтакте". Обычная жизнь, обычный спортзал и кошка. Обычная работа в ничем не примечательной конторе. Группа поддержки Вики – мама и пара родственников... Еще неделю назад они не предполагали, что им придется собирать ей передачку", – написала Пилипенко в Telegram.

На странице Петровой во "ВКонтакте" сейчас 88 подписчиков (количество друзей скрыто). Еще до нападения РФ на Украину и после нападения она опубликовала несколько антивоенных постов, в которых призывала остановить войну, выходить на антивоенные протесты, писала о геноциде украинцев и восстановлении территориальной целостности Украины. Эти посты набирали по 10–20 лайков.

Скриншот: Виктория Петрова / "ВКонтакте"

Скриншот: Виктория Петрова / "ВКонтакте"



8 июня Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу на заключение Петровой под стражу, сообщается в Telegram-канале, созданном в ее поддержку. Если решение суда не будет отменено, она останется в СИЗО как минимум до 30 июня.