В Воронежской области депутат выступила против войны в Украине. После этого ее коллеги обратились к правоохранителям

22 марта на заседании Семилукского райсовета Беляева осудила решение РФ Владимира Путина напасть на Украину.

"Я против того решения, которое было принято президентом РФ, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я читаю то, что происходит, военным преступлением", – сказала она.

Другие депутаты пытались возразить ей, говорили, что российские солдаты погибают в Украине якобы для того, что россияне "жили спокойно".

Беляева заявила, что у депутатов "исходные данные ложные".

"На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это то, что вам пропагандисты в головы вложили. Нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Только голословные заявления. И нацистов там нет", – сказала она.

Издание "Вести Воронеж" сообщило, что после заявлений Беляеву исключили из состава комиссии по депутатской этике и планируют исключить из фракции КПРФ, в которую она входит. Руководитель фракции КПРФ в Воронежской облдуме Андрей Рогатнев сказал, что у Беляевой "деструктивная позиция" и что она "придерживается не социалистических и коммунистических, а скорее либеральных взглядов".

23 марта администрация Семилукского муниципального района сообщила, что 20 из 23 депутатов райсовета призвали исключить Беляеву из состава совета и решили направить в правоохранительные органы заявление с просьбой дать оценку ее действиям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)