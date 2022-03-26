В Воронежской области депутат выступила против войны в Украине. После этого ее коллеги обратились к правоохранителям

22 марта на заседании Семилукского райсовета Беляева осудила решение РФ Владимира Путина напасть на Украину.
"Я против того решения, которое было принято президентом РФ, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я читаю то, что происходит, военным преступлением", – сказала она.
Другие депутаты пытались возразить ей, говорили, что российские солдаты погибают в Украине якобы для того, что россияне "жили спокойно".
Беляева заявила, что у депутатов "исходные данные ложные".
"На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это то, что вам пропагандисты в головы вложили. Нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Только голословные заявления. И нацистов там нет", – сказала она.
Издание "Вести Воронеж" сообщило, что после заявлений Беляеву исключили из состава комиссии по депутатской этике и планируют исключить из фракции КПРФ, в которую она входит. Руководитель фракции КПРФ в Воронежской облдуме Андрей Рогатнев сказал, что у Беляевой "деструктивная позиция" и что она "придерживается не социалистических и коммунистических, а скорее либеральных взглядов".
23 марта администрация Семилукского муниципального района сообщила, что 20 из 23 депутатов райсовета призвали исключить Беляеву из состава совета и решили направить в правоохранительные органы заявление с просьбой дать оценку ее действиям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией", и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.
4 марта Государственная дума России приняла поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.
После принятия закона многие мировые СМИ приостановили работу в России, чтобы защитить своих журналистов.
О первые уголовных делах в РФ по этой статье стало известно в середине марта. 25 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал ТАСС, что ведомство расследует более 10 таких дел. Среди фигурантов – известный российский публицист Александр Невзоров.