"Не поздравила даже Эритрея". СМИ сообщили, главы каких стран прислали Путину поздравление с Днем России

Против Путина введены санкции за войну против Украины Фото: ЕРА

Издание назвало эти страны:

Северная Корея, Беларусь, Туркменистан, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия, Никарагуа.

От себя "Холод" прокомментировал это так: "Не поздравила даже Эритрея".

Путин находится в санкционных списках стран Запада в связи с российской агрессией против Украины.