"Не поздравила даже Эритрея". СМИ сообщили, главы каких стран прислали Путину поздравление с Днем России

Издание назвало эти страны:
От себя "Холод" прокомментировал это так: "Не поздравила даже Эритрея".
Путин находится в санкционных списках стран Запада в связи с российской агрессией против Украины.
Эритрея является одной из немногих стран, представители которой поддерживает политику России в ООН. В частности, 12 мая против инициированной Украиной резолюции "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии" в Совете ООН по правам человека проголосовали только Китай и Эритрея.