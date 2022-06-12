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"Не поздравила даже Эритрея". СМИ сообщили, главы каких стран прислали Путину поздравление с Днем России

Против Путина введены санкции за войну против Украины
Против Путина введены санкции за войну против Украины
Фото: ЕРА

С Днем России, который страна-агрессор отмечает 12 июня, ее президента Владимира Путина поздравили главы 10 стран, половина из которых – бывшие республики Советского Союза. Информацию об этом разместил в Telegrаm российский журнал "Холод".

Издание назвало эти страны:

  1. Северная Корея,
  2. Беларусь,
  3. Туркменистан,
  4. Армения,
  5. Азербайджан,
  6. Кыргызстан,
  7. Объединенные Арабские Эмираты,
  8. Кувейт,
  9. Саудовская Аравия,
  10. Никарагуа.

От себя "Холод" прокомментировал это так: "Не поздравила даже Эритрея".

Путин находится в санкционных списках стран Запада в связи с российской агрессией против Украины.

Контекст:

Эритрея является одной из немногих стран, представители которой поддерживает политику России в ООН. В частности, 12 мая против инициированной Украиной резолюции "Ухудшение ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии" в Совете ООН по правам человека проголосовали только Китай и Эритрея.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Кыргызстан, санкции, Саудовская Аравия, Северная Корея, ОАЭ, Армения, Азербайджан, Никарагуа, Кувейт, политика, страна-агрессор, Туркменистан, президент, поздравление, Эритрея
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