Глава МИД Латвии пожелал РФ в день России поражения в агрессивной войне против Украины

Ландсбергис: Желаю России отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства Фото: EPA

"Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", – написал он.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 * — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) June 12, 2022