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Глава МИД Латвии пожелал РФ в день России поражения в агрессивной войне против Украины

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Ландсбергис: Желаю России отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства
Ландсбергис: Желаю России отказа от имперских амбиций и построения  современного, демократического и правового государства
Фото: EPA

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал в Twitter 12 июня поздравления с днем России и пожелал ей поражения в войне против Украины.

"Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения  современного, демократического и правового государства", – написал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По состоянию на 12 июня потери российских оккупантов достигли более 32 тыс. личного состава, 1430 танков, 212 самолетов, 178 вертолетов и другое.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Эдгарс Ринкевичс, война России против Украины
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