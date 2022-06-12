Глава МИД Латвии пожелал РФ в день России поражения в агрессивной войне против Украины

"Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства", – написал он.
Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 *— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) June 12, 2022
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По состоянию на 12 июня потери российских оккупантов достигли более 32 тыс. личного состава, 1430 танков, 212 самолетов, 178 вертолетов и другое.