Гайдай сообщил об уничтожении командного пункта кадыровцев в Рубежном

"Есть три факта слаженной работы спецназовцев и ВСУ, а именно – артиллерии. Это уничтожение вагнеровцев в Стаханове, там только один выжил; это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном, сейчас выясняем потери врага; и уничтожение определенного количества российских солдат, которые пытались провести совещание в Доме химиков в Северодонецке", – сказал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.