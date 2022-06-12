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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай сообщил об уничтожении командного пункта кадыровцев в Рубежном

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Гайдай: Есть три факта слаженной работы спецназовцев и артиллеристов ВСУ
Гайдай: Есть три факта слаженной работы спецназовцев и артиллеристов ВСУ
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт кадыровцев во временно оккупированном Рубежном Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона 12 июня, который транслировал канал "Украина 24".

"Есть три факта слаженной работы спецназовцев и ВСУ, а именно – артиллерии. Это уничтожение вагнеровцев в Стаханове, там только один выжил; это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном, сейчас выясняем потери врага; и уничтожение определенного количества российских солдат, которые пытались провести совещание в Доме химиков в Северодонецке", – сказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Луганская область, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины
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