В Лисичанске в результате российских обстрелов погибла женщина – Гайдай

Также раненых женщину и мужчину из Лисичанска госпитализировали больницы в других областях.
"Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, но пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым жителем Северодонецка, объездили все хранилища и подвалы. Потому сейчас остается только держаться", – написал он.
По словам Гайдая, 11 июня оккупанты разрушили 10 домов в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке, четыре в Лисичанске. Также разрушен торговый центр и магазин.
О полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.