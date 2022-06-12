В Лисичанске в результате российских обстрелов погибла женщина – Гайдай

Также раненых женщину и мужчину из Лисичанска госпитализировали больницы в других областях.

"Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, но пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым жителем Северодонецка, объездили все хранилища и подвалы. Потому сейчас остается только держаться", – написал он.

По словам Гайдая, 11 июня оккупанты разрушили 10 домов в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке, четыре в Лисичанске. Также разрушен торговый центр и магазин.