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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лисичанске в результате российских обстрелов погибла женщина – Гайдай

Оккупанты продолжают разрушать дома в Луганской обасти
Оккупанты продолжают разрушать дома в Луганской обасти
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Лисичанске Луганской области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов 11 июня погибла женщина. Об этом сообщил в Telegram 12 июня глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также раненых женщину и мужчину из Лисичанска госпитализировали больницы в других областях.

"Никто не может сказать, есть ли и сколько именно жертв за последние сутки в Северодонецке, где продолжаются интенсивные бои. Да, люди постоянно находятся в укрытиях, но россияне расстреливают жилые кварталы часами, применяя артиллерию большого калибра. Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, но пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым жителем Северодонецка, объездили все хранилища и подвалы. Потому сейчас остается только держаться", – написал он.

По словам Гайдая, 11 июня оккупанты разрушили 10 домов  в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке, четыре в Лисичанске. Также разрушен торговый центр и магазин.

Контекст:

О полномасштабном вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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