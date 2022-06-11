Оккупанты ударили по Врубовке Луганской области из огнеметной системы, выгорело много домов – Гайдай

Гайдай: У нас есть информация, что россияне ранее подтянули комплекс "Солнцепек" Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской общине уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему – выгорело много домов", – написал он.

В эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Украина 24", Гайдай отметил, что сейчас власти выясняют, какое именно оружие применили оккупанты для обстрела Врубовки.

"Но мы знаем, у нас есть информация, что они ранее подтянули комплекс "Солнцепек" – достаточно мощное и страшное оружие. Она действительно где-то около гектара выжигает полностью все, что есть. Поэтому, возможно, они применили именно этот комплекс "Солнцепек", – сказал он.