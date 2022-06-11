Оккупанты ударили по Врубовке Луганской области из огнеметной системы, выгорело много домов – Гайдай

"Информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской общине уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему – выгорело много домов", – написал он.
В эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Украина 24", Гайдай отметил, что сейчас власти выясняют, какое именно оружие применили оккупанты для обстрела Врубовки.
"Но мы знаем, у нас есть информация, что они ранее подтянули комплекс "Солнцепек" – достаточно мощное и страшное оружие. Она действительно где-то около гектара выжигает полностью все, что есть. Поэтому, возможно, они применили именно этот комплекс "Солнцепек", – сказал он.
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в Северодонецке – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.