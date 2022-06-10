ВСУ уничтожили базу вагнеровцев на оккупированной территории Луганской области

База вагнеровцев была расположена на местном стадионе в Кадиевке Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

"На этот раз загорелась база ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Украины нанесли по ней точный удар. Выжил только один рашист", – написал Гайдай.

Он уточнил, что база расположена на местном стадионе в Кадиевке.

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