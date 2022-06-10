ВСУ уничтожили базу вагнеровцев на оккупированной территории Луганской области

"На этот раз загорелась база ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Украины нанесли по ней точный удар. Выжил только один рашист", – написал Гайдай.
Он уточнил, что база расположена на местном стадионе в Кадиевке.
Война России против Украины. Главное (обновляется).
Об участии вагнеровцев в войне в Украине сообщается с начала марта. В частности, 7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева.
8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов.