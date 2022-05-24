Раскрыто убийство семьи старосты села Мотыжин – установлены пять военнослужащих РФ и три наемника ЧВК "Вагнер" – Венедиктова

По данным Венедиктовой, к убийству Сухенко и ее семьи причастны пятеро военнослужащих вооруженных сил России и три наемника частной военной компании "Вагнер".

Отмечается, что оккупантов обвиняют в 14 военных преступлениях, совершенных в отношении мирных жителей Мотыжина. Лишь трем лицам удалось выжить после пыток россиян.

Генпрокурор опубликовала имена и фотографии преступников.

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

сержант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

старший лейтенант Виталий Дмитриев – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;

член ЧВК "Вагнер" Сергей Сазанов;

водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер" Сергей Сазонов;

разведчик-связист 1-го разведывательно-штурмового взвода 1-й разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер" Александр Ступницкий.

Венедиктова напомнила детали убийства оккупантами старосты Мотыжина и ее родных.

"Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации они похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. В месте своей "базировки" захватчики пытали их, выбивая информацию о ВСУ и теробороне. Прямо на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", – рассказала Венедиктова.

Кроме того, генпрокурор написала о других преступлениях, совершенных захватчиками в Мотыжине.

"Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды. Двух волонтеров, которые пытались провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них, к счастью, выжил. Подозреваемые замучили до смерти и двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями", – рассказала Венедиктова.

Еще одного из пострадавших, по ее словам, оккупанты привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти один километр. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме.

"Кроме убийств, пыток и удерживания пленных, среди установленных "подвигов" подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов и отбор мобильных телефонов", – добавила генпрокурор.

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