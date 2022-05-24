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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Раскрыто убийство семьи старосты села Мотыжин – установлены пять военнослужащих РФ и три наемника ЧВК "Вагнер" – Венедиктова

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Генпрокурор опубликовала фото российских военных преступников, дислоцировавшихся в Мотыжине
Генпрокурор опубликовала фото российских военных преступников, дислоцировавшихся в Мотыжине
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Правоохранители раскрыли убийство старосты села Мотыжин Киевской области Ольги Сухенко, ее мужа и сына, а также установили личности российских военнослужащих, причастных к этому преступлению. Об этом 24 мая сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По данным Венедиктовой, к убийству Сухенко и ее семьи причастны пятеро военнослужащих вооруженных сил России и три наемника частной военной компании "Вагнер".

Отмечается, что оккупантов обвиняют в 14 военных преступлениях, совершенных в отношении мирных жителей Мотыжина. Лишь трем лицам удалось выжить после пыток россиян.

Генпрокурор опубликовала имена и фотографии преступников.

  • старший лейтенант Олег Крикунов – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;
  • сержант Чингис Гончиков – командир отделения – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;
  • сержант Александр Ванчиков – командир отделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;
  • сержант Магомедмирза Сулейманов – командир боевой машины 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;
  • старший лейтенант Виталий Дмитриев – командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии;
  • член ЧВК "Вагнер" Сергей Сазанов;
  • водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер" Сергей Сазонов;
  • разведчик-связист 1-го разведывательно-штурмового взвода 1-й разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер" Александр Ступницкий.

Венедиктова напомнила детали убийства оккупантами старосты Мотыжина и ее родных.

"Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации они похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. В месте своей "базировки" захватчики пытали их, выбивая информацию о ВСУ и теробороне. Прямо на глазах у матери они сначала прострелили ногу сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", – рассказала Венедиктова.

Кроме того, генпрокурор написала о других преступлениях, совершенных захватчиками в Мотыжине.

"Вдумайтесь в причины другого убийства – одна из их жертв получила пулю просто за то, что была одета в черное. Ее отца они взяли в плен и держали в сарае со связанными руками и завязанными глазами практически без еды и воды. Двух волонтеров, которые пытались провезти в оккупированный Мотыжин гуманитарную помощь для местных, после допросов и пыток вывезли в лесополосу, где расстреляли. Один из них, к счастью, выжил. Подозреваемые замучили до смерти и двух членов общественной организации "Патриот", их тела найдены с многочисленными сквозными огнестрельными ранениями", – рассказала Венедиктова.

Еще одного из пострадавших, по ее словам, оккупанты привязали к квадроциклу, заставив так бежать почти один километр. Мужчине также пришлось пережить допросы, угрозы убийства и избиения и несколько дней заточения в канализационной яме.

"Кроме убийств, пыток и удерживания пленных, среди установленных "подвигов" подозреваемых также обстрелы и поджоги мирных домов и отбор мобильных телефонов", – добавила генпрокурор.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/395188032618871

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей. Всего в Буче нашли 412 тел погибших за время оккупации.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

Всего, по данным полиции на 18 мая, в Киевской области нашли тела 1288 убитых мирных жителей.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно, поскольку во многих регионах Украины продолжаются боевые действия, а также часть украинских территорий оккупирована войсками РФ.

Теги: Россия, Украина, убийство, война, военные, оккупация, Киевская область, наемники, жертвы, преступление, ВСУ, война России против Украины, Вагнер, военнослужащий, погибшие, Ирина Венедиктова, преступник, войска, ЧВК, прокурор
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