Только один из 10 оккупантов готов к прямому столкновению с ВСУ. СБУ опубликовала перехват разговора российского военного

"У нас, бл…дь, дох…я кто отказался. В бой пошли со всего батальона 30 человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего 30 человек со всего батальона. 30! Представляешь?" – рассказывает оккупант.
В СБУ отметили, что батальон, как правило, насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.
"Такая тенденция в рядах врага не может не радовать. Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – подчеркнули в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 32,5 тыс. военных.