Только один из 10 оккупантов готов к прямому столкновению с ВСУ. СБУ опубликовала перехват разговора российского военного

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже около 32,5 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"У нас, бл…дь, дох…я кто отказался. В бой пошли со всего батальона 30 человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего 30 человек со всего батальона. 30! Представляешь?" – рассказывает оккупант.

В СБУ отметили, что батальон, как правило, насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

"Такая тенденция в рядах врага не может не радовать. Это объясняет, почему российские оккупанты все меньше идут в прямую атаку, а просто издалека зачищают украинские населенные пункты артиллерией, убивая гражданских", – подчеркнули в ведомстве.

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