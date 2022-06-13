ВСУ усиливаются там, где возможен прорыв оккупантов через Северский Донец – Минобороны

Мотузяник рассказал, что 12 июня оккупанты обстреляли украинские позиции в районе сел Серебрянка и Маяки Донецкой области, расположенные на берегу реки Северский Донец.

Журналисты спросили, удерживают ли украинские военные позиции вокруг реки, так как оккупанты заявляли, что могут попытаться перейти Северский Донец в "тонких" местах.

"Безусловно, удерживаем. Нужно понимать, что в связи с такими погодными обстоятельствами, которые сложились: высокая температура воздуха, – местами река немного обмелела и там меньше глубина. Наши подразделения, которые ведут там оборону, также учитывают этот момент. И там, где возможен прорыв противника или попытки форсировать Северский Донец, мы усиливаемся", – ответил Мотузяник, отметив, что больше информации по этому вопросу озвучить не может.

Как отмечает ZN.UA, Мотузяник 10 июня говорил, что РФ не оставляет попыток форсировать Северский Донец.

"Они ищут слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить", – говорил он.

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