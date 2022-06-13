ВСУ усиливаются там, где возможен прорыв оккупантов через Северский Донец – Минобороны

Мотузяник рассказал, что 12 июня оккупанты обстреляли украинские позиции в районе сел Серебрянка и Маяки Донецкой области, расположенные на берегу реки Северский Донец.
Журналисты спросили, удерживают ли украинские военные позиции вокруг реки, так как оккупанты заявляли, что могут попытаться перейти Северский Донец в "тонких" местах.
"Безусловно, удерживаем. Нужно понимать, что в связи с такими погодными обстоятельствами, которые сложились: высокая температура воздуха, – местами река немного обмелела и там меньше глубина. Наши подразделения, которые ведут там оборону, также учитывают этот момент. И там, где возможен прорыв противника или попытки форсировать Северский Донец, мы усиливаемся", – ответил Мотузяник, отметив, что больше информации по этому вопросу озвучить не может.
Как отмечает ZN.UA, Мотузяник 10 июня говорил, что РФ не оставляет попыток форсировать Северский Донец.
"Они ищут слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить", – говорил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
Наступая на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.
The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.