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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке назвали два варианта, как российские войска могут добиться успеха на Донбассе

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В минобороны Великобритании отметили, что украинским военным неоднократно удавалось пресечь попытки оккупантов переправиться через Северский Донец
В минобороны Великобритании отметили, что украинским военным неоднократно удавалось пресечь попытки оккупантов переправиться через Северский Донец
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

У российских оккупантов есть два варианта, которые могут позволить им провести успешное наступление на востоке Украины. Об этом 13 июня в Twitter сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек", – считают в ведомстве.

В британской разведке отметили, что ключевой 90-километровый "центральный участок" российской линии фронта на востоке Украины лежит к западу от реки Северский Донец.

"В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании также добавили, что украинским военным неоднократно удавалось пресечь попытки оккупантов переправиться через Северский Донец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Наступая на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донбасс, разведка, Северский Донец, Минобороны, ВСУ, наступление, война России против Украины
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