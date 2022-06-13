В британской разведке назвали два варианта, как российские войска могут добиться успеха на Донбассе

В минобороны Великобритании отметили, что украинским военным неоднократно удавалось пресечь попытки оккупантов переправиться через Северский Донец Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек", – считают в ведомстве.

В британской разведке отметили, что ключевой 90-километровый "центральный участок" российской линии фронта на востоке Украины лежит к западу от реки Северский Донец.

"В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны", – говорится в сообщении.

В минобороны Великобритании также добавили, что украинским военным неоднократно удавалось пресечь попытки оккупантов переправиться через Северский Донец.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/oV79kZBRi6 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)