В британской разведке назвали два варианта, как российские войска могут добиться успеха на Донбассе

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек", – считают в ведомстве.
В британской разведке отметили, что ключевой 90-километровый "центральный участок" российской линии фронта на востоке Украины лежит к западу от реки Северский Донец.
"В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны", – говорится в сообщении.
В минобороны Великобритании также добавили, что украинским военным неоднократно удавалось пресечь попытки оккупантов переправиться через Северский Донец.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 13, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/oV79kZBRi6
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
Наступая на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.
The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.