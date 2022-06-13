На Донбассе от оккупантов освободили три села, линия фронта отодвинута на 15 км – штаб Объединенных сил

Бои на Донбассе продолжаются с 2014 года Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

"На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", – говорится в сообщении.

Украинские военные заявили, что "артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту, но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными".

"Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери", – подчеркнули в штабе Объединенных сил.

На видео, которое опубликовали в ВСУ, уточняется, что речь идет об освобождении сел "с середины апреля и по настоящее время", и именно от освобожденных населенных пунктов украинские военные "продвинулись ориентировочно на 15–20 км".

Бойцы ВСУ рассказали, что "отрабатывали" и склады противника с боеприпасами, и боевую технику.

Война России против Украины. Главное (обновляется)