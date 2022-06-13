На Донбассе от оккупантов освободили три села, линия фронта отодвинута на 15 км – штаб Объединенных сил

"На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", – говорится в сообщении.
Украинские военные заявили, что "артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту, но численное преимущество противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными".
"Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери", – подчеркнули в штабе Объединенных сил.
На видео, которое опубликовали в ВСУ, уточняется, что речь идет об освобождении сел "с середины апреля и по настоящее время", и именно от освобожденных населенных пунктов украинские военные "продвинулись ориентировочно на 15–20 км".
Бойцы ВСУ рассказали, что "отрабатывали" и склады противника с боеприпасами, и боевую технику.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бои на Донбассе продолжаются с 2014 года. Россия не признавала своей причастности к этому, хотя Украина представляла доказательства.
Об открытом вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, целью "спецоперации" он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
Наиболее активные боевые действия ведутся на Донбассе, в июне оккупанты сосредоточились на попытках полностью захватить Луганскую область, бои идут преимущественно в районе Северодонецка.