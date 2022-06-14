Российским оккупантам удалось продвинуться на харьковском направлении – британская разведка

По данным британской разведки, основные оперативные усилия России по-прежнему направлены на наступление на Северодонецк Фото: ЕРА

"Основные оперативные усилия России по-прежнему направлены на наступление на Северодонецк на Донбассе. Ее западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении", – говорится в сообщении.

В минобороны Британии также отметили, что в РФ намерены увеличить расходы на армию, однако из-за санкций государство-агрессор, скорее всего, не сможет восполнить потери высококачественной оптики и новейших электронных разработок.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/R1qjlpdsue — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 14, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)