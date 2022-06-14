Российским оккупантам удалось продвинуться на харьковском направлении – британская разведка

"Основные оперативные усилия России по-прежнему направлены на наступление на Северодонецк на Донбассе. Ее западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении", – говорится в сообщении.
В минобороны Британии также отметили, что в РФ намерены увеличить расходы на армию, однако из-за санкций государство-агрессор, скорее всего, не сможет восполнить потери высококачественной оптики и новейших электронных разработок.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 14, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/R1qjlpdsue
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Впоследствии ВСУ оттеснили российские войска от украинского областного центра. Оккупанты обстреливают город из артиллерии и РСЗО.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным обладминистрации на 29 мая, захватчиками было оккупировано около 31% территории региона.