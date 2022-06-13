Украинские защитники сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области – Зеленский

Зеленский: Оккупанты до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области Фото: president.gov.ua

"Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток наступления русской армии именно там, как раз на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин Херсонщины", – сказал Зеленский.

Сейчас, по словам президента, ширина фронта составляет более 2,5 тыс. километров, но стратегическую инициативу имеют ВСУ.

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