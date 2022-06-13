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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области – Зеленский

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Зеленский: Оккупанты до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области
Зеленский: Оккупанты до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области
Фото: president.gov.ua

Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов на юге Украины. Об этом 13 июня в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток наступления русской армии именно там, как раз на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин Херсонщины", – сказал Зеленский. 

Сейчас, по словам президента, ширина фронта составляет более 2,5 тыс. километров, но стратегическую инициативу имеют ВСУ

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. 

По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, Николаев, Херсонская область, артиллерия, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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