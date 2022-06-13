Украинские защитники сорвали десятки попыток российских атак на юге и освободили часть Херсонской области – Зеленский

"Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровской области. Им пока хватает сил, чтобы бить из артиллерии по Зеленодольску и Гуляйполю. Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток наступления русской армии именно там, как раз на юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин Херсонщины", – сказал Зеленский.
Сейчас, по словам президента, ширина фронта составляет более 2,5 тыс. километров, но стратегическую инициативу имеют ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской.
По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. Перед этим в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что РФ строит третью линию обороны на юге Украины.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.