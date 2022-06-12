"Только чуть очухались: ...бать, миномет!" СБУ обнародовала запись разговора оккупантов про "ад" на юге Украины

СБУ обнародовала запись разговора, в которой оккупант делится впечатлениями от контратаки украинских военных Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Сначала "Градами" накрыли, нах...й. Потом, только чуть очухались: ...бать, миномет! У меня прям 10 метров от окопа… ...бать. В окоп, короче, запрыгнул – как у...бало! Сидишь в окопе, бл...дь, ...бать, п...здец: "Господи, бл...дь! Только не в окоп, только не окоп!" Короче, бл...дь, лес горит – ну, п...здец! Просто ад какой-то, нах...й!" – говорит оккупант.

Пресс-служба СБУ отметила, что речь о николаевско-херсонском направлении, где контратаки украинских военнослужащих устраивают "ад" для оккупантов.

Оккупант, чья беседа была обнародована, "попал под раздачу", отметили в спецслужбе.

"Мы позаботимся, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для оккупантов!" – добавили в СБУ.

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