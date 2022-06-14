Зеленский: Ширина фронта – уже более 2,5 тыс. километров, но стратегическая инициатива – все-таки за нами

Зеленский: Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что сегодня – 110-й день полномасштабного вторжения РФ.

Он напомнил, что украинским военным удалось выбить оккупантов из Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей, а также освободить часть Харьковской области – в целом речь о более чем 1 тыс. населенных пунктов. Наступление на юге остановлено, кроме того, освобождена часть территориальных общин Херсонской области, сказал Зеленский.

"В боях на Донбассе – а они точно войдут в военную историю как одна из самых жестоких битв в Европе и за Европу – украинская армия и наша разведка тактически все же переигрывают российских военных. И это несмотря на значительное преимущество россиян в количестве техники, а особенно – в артиллерийских системах. Цена этой битвы для нас очень высока. Она просто ужасная. И мы ежедневно обращаем внимание партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и, наконец, завершение российских издевательств над украинским Донбассом", – добавил он.

Зеленский рассказал, что сегодня в Лисичанске Луганской области в результате обстрелов оккупантов погиб шестилетний мальчик.

"Он жил в Лисичанске, в обычном доме по улице Московской. Вот так: шестилетний мальчик на улице Московской тоже, как оказалось, – опасный враг для Российской Федерации, – продолжил Зеленский. – Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта – уже более 2,5 тыс. километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все-таки за нами".

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

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