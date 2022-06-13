ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Список погибших в Украине детей стал длиннее сразу на 24 имени – Зеленский

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Зеленский: Как могли стать реальностью массовые убийства, пытки, сожженные города, фильтрационные лагеря, устроенные российскими военными?
Зеленский: Как могли стать реальностью массовые убийства, пытки, сожженные города, фильтрационные лагеря, устроенные российскими военными?
Фото: EPA

Жертвами российской агрессии в Украине стали уже 287 детей. Об этом украинский президент Владимир Зеленский рассказал во время онлайн-выступления на American Jewish Committee Global Forum, текст выступления опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня, когда я записываю это обращение, существенно изменилась справка о погибших. Перечень убитых наших детишек стал длиннее сразу на 24 фамилии, и теперь в нем – 287 пунктов (по данным Офиса генпрокурора, уже 288. – "ГОРДОН"). И это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, происходящих во время войны", – сказал президент.

При этом он отметил, что у украинских властей пока нет полной информации о том, что происходит в оккупированных районах.

"Мы не знаем всего об убийствах и других преступлениях, которые они совершают там, на оккупированной части Украины, что они совершили с нашими людьми. Мы не знаем, сколько тел оккупанты зарыли в братских могилах или оставили в развалинах разбитых городов. Но постепенно мы узнаем это. И именно так список убитых детей стал длиннее сразу на 24 пункта. Это дети, погибшие от российских ударов по Мариуполю, теперь мы о них знаем", – сказал Зеленский.

По его словам, среди этих 24 детей – Максим и Дарья, которые родились в этом году.

"Максим и Дарья не прожили и трех месяцев. Они погибли вместе с родителями, когда их всех засыпало в подвале обычного жилого дома, на который российский самолет сбросил бомбу. Скажите мне, почему это происходит в 2022 году? Это ведь не 1940-е годы. Как могли стать реальностью массовые убийства, пытки, сожженные города, фильтрационные лагеря, устроенные российскими военными на оккупированной территории и напоминающие концентрационные лагеря нацистов?" – спрашивает президент.

И при этом, как отмечает Зеленский, Россия надеется, что она не будет реально отвечать за совершенное.

"За все это зло, за все эти варварские удары по жилым домам, больницам, церквям. России все еще хватает сил, чтобы надеяться продолжать войну против Украины, против людей, продолжать игнорировать реакцию мира", – говорит он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/559098388944572/

Контекст:

Офис генпрокурора 13 июня сообщал, что из-за российского вторжения в Украине погибли 288 детей. Еще 527 получили ранения. Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие
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