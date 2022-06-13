В Тернопольской области из-за ливня погибли мужчина и две девочки-подростка

В поисках участвовали более 50 человек Фото: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області / Facebook

Спасателям поступило сообщение, что в селе Лещанцы потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились три человека.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде неподалеку от проезжей части дороги, людей в машине не было. Сотрудники ГСЧС организовали поиски вдоль русла реки.

"Впоследствии, около 6.00 утра, в воде обнаружили тело водителя, мужчины 1990 года рождения. В 9.20 в 5 км. от места где был автомобиль, нашли тело одной девушки, а в 10.11 чуть ниже по течению обнаружили погибшей еще одну несовершеннолетнюю. Обе девочки 2009 года рождения", – говорится в сообщении.

В поисках участвовали более 50 человек – спасателей, полицейских и местных жителей.

По словам начальника регионального управления ГСЧС Виктора Маслея, водитель пытался пересечь реку, но авто снесло большим потоком воды, сообщил телеканал "Тернополь 1".