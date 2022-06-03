"Нервишки уже не те". Мозговая рассказала, как во время войны ее младшая дочь отреагировала на грозу

"Гроза – это красиво, но нервишки уже не те... Пока не пошел дождь, Соля не уснула и все время переспрашивала, действительно ли это гроза, а не россияне нас обстреливают… Но дождь успокоил Солю, мои нервы и ночь прошла прекрасно", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мозговая родила Соломию 26 февраля 2015 года. Отец ребенка – муж Мозговой, певец David Axelrod. У Мозговой также есть 22-летняя дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и 28-летняя Зоя, имени отца которой продюсер не разглашает.

Мозговая и David Axelrod познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой.

После начала войны РФ против Украины Мозговая остается в Киеве. Она сообщала, что готовит еду для защитнков Украины. Продюсер также просила людей, которые уехали за границу, не донимать просьбами бежать тех, кто принял решение остаться.

David Axelrod вступил в территориальную оборону и выступал на передовой перед украинскими военными. Об этом сообщали на странице в Facebook волонтерского центра "Печерськ" SAL-show.