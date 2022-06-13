В результате обстрелов в Лисичанске погибли три человека – ОВА

По его словам, накануне погибли мужчина, женщина и шестилетний мальчик. Еще один человек получил ранения.

"Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад", – написал Гайдай.

Он также отметил, что, несмотря на частичное отступление ВСУ в Северодонецке, боевые действия за этот населенный пункт продолжаются.

По его словам, россияне "уничтожают квартал за кварталом". Несколько снарядов попали в очистительные сооружения Северодонецка, трижды была обстреляна территория завода "Азот", где в бомбоубежищах еще остаются люди.

Война России против Украины. Главное (обновляется)