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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов в Лисичанске погибли три человека – ОВА

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По словам Гайдая, минувшей ночью в Лисичанске сгорел торговый комплекс
По словам Гайдая, минувшей ночью в Лисичанске сгорел торговый комплекс
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Лисичанске Луганской области погибли трое местных жителей. Об этом 13 июня в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, накануне погибли мужчина, женщина и шестилетний мальчик. Еще один человек получил ранения.

"Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горском – два дома и детский сад", – написал Гайдай.

Он также отметил, что, несмотря на частичное отступление ВСУ в Северодонецке, боевые действия за этот населенный пункт продолжаются.

По его словам, россияне "уничтожают квартал за кварталом". Несколько снарядов попали в очистительные сооружения Северодонецка, трижды была обстреляна территория завода "Азот", где в бомбоубежищах еще остаются люди.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Лисичанск. Он находится рядом с Северодонецком, в котором продолжаются бои за контроль над городом.

Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Росси
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