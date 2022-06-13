Зеленский – участникам American Jewish Committee Global Forum: Прошу удвоить усилия, чтобы остановить российскую ненависть к человечеству

"Я знаю, что вы помогаете нашему государству очень серьезно. Но я прошу вас удвоить усилия, чтобы остановить российскую ненависть, ненависть к человечеству. Да, именно ненависть является той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире. Ненависть к украинскому – к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась хорошей, открытой страной для разных культур", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что российские снаряды сжигают в Украине даже российские церкви, а российская армия уничтожала общины, в которых столетиями проживало греческое общество.

"Крымские татары на оккупированном полуострове подвергаются репрессиям больше всего. Российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, российская артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру близ Харькова. Откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня", – напомнил он.

Зеленский призвал участников форума защищать необходимость ужесточения санкций против России.

"Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Затягивается – и количество жертв увеличивается. Я знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние", – сказал президент.

Зеленский уверен, что сейчас у Украины и участников форума есть историческая возможность защитить свою общую свободу, общую безопасность, общее культурное разнообразие от наибольшей волны ненависти из всех угрожавших миру в последние десятилетия.

"Так что закончим эту войну! Победим российскую ненависть! Во имя детей, убитых ударами российской армии. И ради будущего миллионов детей в Украине и в разных странах Европы, которые заслуживают того, чтобы жить в безопасности, жить в мире. Просто жить", – завершил он.