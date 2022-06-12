Зеленский о статусе кандидата в ЕС для Украины: Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров

Зеленский: Каждый день работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины Фото: president.gov.ua

"Каждый день работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины, и нашим государством сделано все для положительного ответа. Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров", – сказал он.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени – 17 июня – Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу на саммите 23–24 июня. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен.

Зеленский, рассказывая о своих планах на следующие семь дней (речь шла об облегчении доступа украинских товаров на все важные рынки мира), отметил, что неделя будет "серьезной".

"И я верю, что будут хорошие новости для Украины", – резюмировал он.