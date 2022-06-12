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Зеленский о статусе кандидата в ЕС для Украины: Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров

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Зеленский: Каждый день работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины
Зеленский: Каждый день работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины
Фото: president.gov.ua

Украина сделала все, чтобы получить положительный ответ по вопросу предоставления ей статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил 12 июня в своем обращении, опубликованном на сайте главы государства.

"Каждый день работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины, и нашим государством сделано все для положительного ответа. Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров", – сказал он. 

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени – 17 июня – Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу на саммите 23–24 июня. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен. 

Зеленский, рассказывая о своих планах на следующие семь дней (речь шла об облегчении доступа украинских товаров на все важные рынки мира), отметил, что неделя будет "серьезной". 

"И я верю, что будут хорошие новости для Украины", – резюмировал он. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Еврокомиссия, саммит ЕС, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз
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