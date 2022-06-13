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Зеленский провел видеоконференцию с президентами Польши и Словакии, они говорили о евроинтеграции Украины

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Зеленский поговорил с Чапутовой и Дудой
Зеленский поговорил с Чапутовой и Дудой
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня провел видеоконференцию с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав запись фрагмента разговора.

На этом видео Зеленский рассказывает собеседникам о ракетных ударах оккупантов по Украине и ситуации на фронте, в частности, говорит, что но востоке Украины сейчас "очень сложно". В подписи к ролику подчеркивается, что Польша и Словакия оказывают важную поддержку евроинтеграции Украины в странах ЕС. 

Также пресс-служба главы государства распространила часть обращения Зеленского к президентам Польши и Словакии. Видео есть в распоряжении издания "ГОРДОН"

Зеленский поблагодарил собеседников за поддержку Украины. По словам президента, Чапутова и Дуда – два европейских лидера, "которые действительно любят" Украину. 

"Мы это чувствуем: что вы не на словах любите, а поддерживаете постоянно. Благодарю за это ваше предложение, за то, что вы поехали разговаривать со странами-скептиками, странами, которые не уверены в нашем ближайшем будущем среди вас, среди стран ЕС. Я думаю, что это большой труд, – сказал Зеленский. – Также хочу поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете – и нашей армии и то, как вы принимаете наших людей. Обычно за оружием мы не замечаем некоторых вещей, но за оружием идет такое гуманитарное и тоже приоритетное направление. И наши люди довольны теплом и предметной поддержкой наших вынужденно перемещенных лиц. Я хотел бы за это поблагодарить".

Он также отметил, что Чапутова планировала тоже отправиться в поездку в поддержку евроинтеграции Украины по странам ЕС, но заболела и Дуда отправился один. Зеленский сказал, что она очень волнуется из-за этого, и пожелал ей выздоровления. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/504347634800121/

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь. СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова. Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины. Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

23–24 июня пройдет саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Bloomberg писало, что к тому времени (17 июня) Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС "на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией".

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала историческим решение, которое предстоит принять Евросоюзу на саммите. Она отметила, что Украина за последние годы добилась многого, но много еще предстоит сделать. Заключение Еврокомиссии по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС будет отображать это, сказала фон дер Ляйен. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Словакия, Еврокомиссия, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Евросоюз, Зузана Чапутова
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