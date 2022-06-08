Дуда отправляется в турне по Европе, чтобы лоббировать кандидатство Украины в ЕС. Но без Чапутовой

Планируется, что сегодня Дуда посетит Португалию и Италию, после чего в Румынии примет участие в саммите "Бухарестской девятки", восточного фланга НАТО.

Также Дуда планирует поднимать вопрос возобновления экспорта зерна из Украины.

"Мы поговорим о том, как создать международное давление, чтобы это удалось, и как преодолеть эту огромную проблему. Мы также поговорим о статусе кандидата в ЕС для Украины", – заявил Дуда.

Глава бюро международной политики президента Якуб Кумох подчеркнул, что это путешествие – часть кампании за Украину, о которой объявили президенты Польши и Словакии во время недавней встречи в Братиславе.

"Наши страны при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии будут убеждать предоставить Украине статус кандидата", – заявил он.

Планировалось, что президент Польши и президент Словакии Зузана Чапутова будут совершать совместные визиты с этой целью. Но Чапутова не сможет сопровождать Дуду из-за положительного теста на коронавирус, пояснили в канцелярии.

Дуда обещал, что "не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС".