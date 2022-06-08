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Дуда отправляется в турне по Европе, чтобы лоббировать кандидатство Украины в ЕС. Но без Чапутовой

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Дуда будет говорить с европейскими политиками о статусе кандидата в ЕС для Украины и экспорте зерна
Дуда будет говорить с европейскими политиками о статусе кандидата в ЕС для Украины и экспорте зерна
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда посетит ряд стран, чтобы убедить их поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом 8 июня сообщила канцелярия президента Польши.

Планируется, что сегодня Дуда посетит Португалию и Италию, после чего в Румынии примет участие в саммите "Бухарестской девятки", восточного фланга НАТО.

Также Дуда планирует поднимать вопрос возобновления экспорта зерна из Украины.

"Мы поговорим о том, как создать международное давление, чтобы это удалось, и как преодолеть эту огромную проблему. Мы также поговорим о статусе кандидата в ЕС для Украины", – заявил Дуда.

Глава бюро международной политики президента Якуб Кумох подчеркнул, что это путешествие – часть кампании за Украину, о которой объявили президенты Польши и Словакии во время недавней встречи в Братиславе.

"Наши страны при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии будут убеждать предоставить Украине статус кандидата", – заявил он.

Планировалось, что президент Польши и президент Словакии Зузана Чапутова будут совершать совместные визиты с этой целью. Но Чапутова не сможет сопровождать Дуду из-за положительного теста на коронавирус, пояснили в канцелярии. 

Дуда обещал, что "не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС".

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Румыния, Польша, Португалия, Италия, Словакия, евроинтеграция, Европейский союз, Анджей Дуда, Евросоюз, визит, Зузана Чапутова, ЕС
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