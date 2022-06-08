Дуда отправляется в турне по Европе, чтобы лоббировать кандидатство Украины в ЕС. Но без Чапутовой

Планируется, что сегодня Дуда посетит Португалию и Италию, после чего в Румынии примет участие в саммите "Бухарестской девятки", восточного фланга НАТО.
Также Дуда планирует поднимать вопрос возобновления экспорта зерна из Украины.
"Мы поговорим о том, как создать международное давление, чтобы это удалось, и как преодолеть эту огромную проблему. Мы также поговорим о статусе кандидата в ЕС для Украины", – заявил Дуда.
Глава бюро международной политики президента Якуб Кумох подчеркнул, что это путешествие – часть кампании за Украину, о которой объявили президенты Польши и Словакии во время недавней встречи в Братиславе.
"Наши страны при поддержке Эстонии, Литвы и Латвии будут убеждать предоставить Украине статус кандидата", – заявил он.
Планировалось, что президент Польши и президент Словакии Зузана Чапутова будут совершать совместные визиты с этой целью. Но Чапутова не сможет сопровождать Дуду из-за положительного теста на коронавирус, пояснили в канцелярии.
Дуда обещал, что "не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом ЕС".
Контекст:
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Зеленский заявлял, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Во время визита в Киев 8 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 16 мая еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи сообщил, что Евросоюз получил все ответы Украины в опроснике ЕС, Еврокомиссия готовит заключение.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".