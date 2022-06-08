Данилов: Союз Украины с Великобританией и Польшей не ограничится тремя странами

Он подчеркнул, что является сторонником скорейшего формирования данного союза.
"Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно скорее. Более того, я считаю, что он должен быть максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами", – отметил Данилов.
Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остался на своем посту.
"Это настоящий друг Украины, который в трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента", – сказал секретарь СНБО.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.
После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.
О том, что Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.
26 мая Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники написала, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому план создания альянса вне Европейского союза. В него, по данным издания, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, а на более поздних этапах – Турция.