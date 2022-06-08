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Данилов: Союз Украины с Великобританией и Польшей не ограничится тремя странами

Данилов: Этот союз должен быть максимально расширен
Данилов: Этот союз должен быть максимально расширен
Фото: Олексій Данілов / Facebook

К союзу Украины, Великобритании и Польши впоследствии присоединятся и другие страны. Об этом в эфире национального телемарафона на "1+1" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что является сторонником скорейшего формирования данного союза.

"Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно скорее. Более того, я считаю, что он должен быть максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами", – отметил Данилов.

Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остался на своем посту.

"Это настоящий друг Украины, который в трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента", – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

О том, что Джонсон и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.

26 мая Corriere Della Sera со ссылкой на собственные источники написала, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому план создания альянса вне Европейского союзаВ него, по данным издания, помимо Великобритании и Украины, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, а на более поздних этапах – Турция.

Теги: Украина, Польша, Великобритания, Борис Джонсон, Алексей Данилов, сотрудничество
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