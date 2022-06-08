Данилов: Союз Украины с Великобританией и Польшей не ограничится тремя странами

Он подчеркнул, что является сторонником скорейшего формирования данного союза.

"Этот вопрос, пожалуй, больше к президенту нашей страны, который непосредственно ведет и отвечает, согласно нашей Конституции, за международные и военные дела. Я сторонник того, чтобы этот союз был как можно скорее. Более того, я считаю, что он должен быть максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами", – отметил Данилов.

Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остался на своем посту.

"Это настоящий друг Украины, который в трудные времена поддерживал нашу страну, поддерживал нашего президента", – сказал секретарь СНБО.