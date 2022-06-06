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Джонсон получил вотум доверия в парламенте Великобритании

Джонсон получил вотум доверия в парламенте Великобритании / ГОРДОН

Фото: ЕРА

6 июня в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) отказались выражать недоверие премьер-министру Борису Джонсону. Об этом сообщает BBC.

Решение объявить вотум недоверия Джонсону поддержали 148 депутатов-консерваторов, доверие ему оказывают 211 парламентариев.

Это означает, что Джонсон останется на должности премьер-министра.

Инициатива о вотуме недоверия была связана со скандалом из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина в связи с коронавирусной инфекции.

Вопрос был вынесен в парламент Великобритании после того, как за это высказались 15% депутатов-консерваторов (54 представителя партии).

Контекст:

19 декабря 2021 года британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года, когда такие собрания в стране были запрещены из-за COVID-19. Спикер Джонсона заявил, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", писало издание.

В январе 2022 года скандал, получивший название Partygate, вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.

12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. Всего по итогам расследования нарушения правил карантина в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека.

Джонсон извинился за незаконные вечеринки во время карантина, но настаивал на том, что он намеренно не нарушал правила и не вводил парламент в заблуждение.

Теги: Великобритания, карантин, Борис Джонсон, парламент, скандал, Палата общин, инфекция, вечеринка, премьер-министр, коронавирус, локдаун, недоверие
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