Джонсон получил вотум доверия в парламенте Великобритании

Решение объявить вотум недоверия Джонсону поддержали 148 депутатов-консерваторов, доверие ему оказывают 211 парламентариев.

Это означает, что Джонсон останется на должности премьер-министра.

Инициатива о вотуме недоверия была связана со скандалом из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время карантина в связи с коронавирусной инфекции.

Вопрос был вынесен в парламент Великобритании после того, как за это высказались 15% депутатов-консерваторов (54 представителя партии).