Парламент Британии сегодня рассмотрит вопрос о недоверии премьеру Джонсону

Вотум недоверия из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время карантина будет рассмотрен после того, как за это высказались 15% депутатов-консерваторов (54 представителя партии).
Голосование состоится с 18.00 до 20.00, заявил Брейди. Результаты объявят сразу после подсчета голосов.
Как отмечает BBC, скорее всего, по итогам голосования Джонсон сохранит должность. Для его отставки необходимо, чтобы минимум 180 консерваторов поддержали вотум недоверия – этот сценарий собеседник BBC считает маловероятным.
19 декабря 2021 года британская газета The Guardian опубликовала фотографию Джонсона и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна в мае 2020 года, когда такие собрания в стране были запрещены из-за COVID-19. Спикер Джонсона заявил, что "сотрудники Даунинг-стрит работали в саду днем и вечером", писало издание.
В январе 2022 года скандал, получивший название Partygate, вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.
12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. Всего по итогам расследования нарушения правил карантина в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека.
Джонсон извинился за незаконные вечеринки во время карантина, но настаивал на том, что он намеренно не нарушал правила и не вводил парламент в заблуждение.