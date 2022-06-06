Парламент Британии сегодня рассмотрит вопрос о недоверии премьеру Джонсону

Вотум недоверия из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит во время карантина будет рассмотрен после того, как за это высказались 15% депутатов-консерваторов (54 представителя партии).

Голосование состоится с 18.00 до 20.00, заявил Брейди. Результаты объявят сразу после подсчета голосов.

Как отмечает BBC, скорее всего, по итогам голосования Джонсон сохранит должность. Для его отставки необходимо, чтобы минимум 180 консерваторов поддержали вотум недоверия – этот сценарий собеседник BBC считает маловероятным.