Жданов: Нужно назвать человека, который про...бал Херсон

"Что касается наших войск, то они были разгромлены. Там была артиллерийская и механизированная бригады. Они дали бой, но силы противника были намного больше. Я думаю, факторы внезапности и массированности огневого удара сыграли свою роль. Что касается инженерных и минно-взрывных заграждений, то тут нужно проводить расследование. Причем вполне возможно – на уровне парламентской комиссии: почему и кто дал команду на снятие всех этих заграждений?" – сказал Жданов.
Он отметил, что изначально минно-взрывные заграждения были установлены.
"Я точно знаю, что были минные поля. Я разговаривал с энергетиками. Когда они ездили обслуживать подорванные в районе Крыма линии электропередач, их самих туда не допускали, а давали сопровождающего. Это объясняли тем, что там минные поля и можно подорваться. Поэтому к месту проведения работ их проводили военные. И кто дал команду снять эти минные поля – вопрос, на сегодняшний день не имеющий ответа. Но у каждой проблемы есть имя, фамилия, отчество. Поэтому скажите, кто про...бал [Херсон]", – подчеркнул Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон.
8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, в чем в будущем будет разбираться следствие. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил советник главы ОПУ.