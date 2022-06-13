Жданов: Нужно назвать человека, который про...бал Херсон

"Что касается наших войск, то они были разгромлены. Там была артиллерийская и механизированная бригады. Они дали бой, но силы противника были намного больше. Я думаю, факторы внезапности и массированности огневого удара сыграли свою роль. Что касается инженерных и минно-взрывных заграждений, то тут нужно проводить расследование. Причем вполне возможно – на уровне парламентской комиссии: почему и кто дал команду на снятие всех этих заграждений?" – сказал Жданов.

Он отметил, что изначально минно-взрывные заграждения были установлены.

"Я точно знаю, что были минные поля. Я разговаривал с энергетиками. Когда они ездили обслуживать подорванные в районе Крыма линии электропередач, их самих туда не допускали, а давали сопровождающего. Это объясняли тем, что там минные поля и можно подорваться. Поэтому к месту проведения работ их проводили военные. И кто дал команду снять эти минные поля – вопрос, на сегодняшний день не имеющий ответа. Но у каждой проблемы есть имя, фамилия, отчество. Поэтому скажите, кто про...бал [Херсон]", – подчеркнул Жданов.

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