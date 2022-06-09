ВСУ нанесли два авиаудара по скоплению сил оккупантов в Херсонской области – командование "Юг"

Авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению сил оккупантов и по опорному пункту в Херсонской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное) Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом 9 июня проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

Украинские военные отметили, что иногда оккупанты выходят и на стрелковые бои, безуспешно пытаясь оттеснить подразделения ВСУ с их позиций.

"Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области, – говорится в сообщении. – Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, двух единиц бронированной и четырех автомобильной техники. Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов".

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