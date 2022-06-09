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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли два авиаудара по скоплению сил оккупантов в Херсонской области – командование "Юг"

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Авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению сил оккупантов и по опорному пункту в Херсонской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное)
Авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению сил оккупантов и по опорному пункту в Херсонской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают вести боевые действия на занятых ранее рубежах обороны на юге Украины, преимущественная их тактика – артиллерийско-минометные дуэли.

Об этом 9 июня проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.

Украинские военные отметили, что иногда оккупанты выходят и на стрелковые бои, безуспешно пытаясь оттеснить подразделения ВСУ с их позиций.

"Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области, – говорится в сообщении. – Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, двух единиц бронированной и четырех автомобильной техники. Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/401167255265280/

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, автомобили, оккупация, авиация, Херсонская область, боеприпасы, вторжение, бронетехника, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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