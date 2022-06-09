ВСУ нанесли два авиаудара по скоплению сил оккупантов в Херсонской области – командование "Юг"

Об этом 9 июня проинформировало оперативное командование "Юг" ВСУ.
Украинские военные отметили, что иногда оккупанты выходят и на стрелковые бои, безуспешно пытаясь оттеснить подразделения ВСУ с их позиций.
"Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесены два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов в Херсонской области, – говорится в сообщении. – Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, двух единиц бронированной и четырех автомобильной техники. Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожены три полевых склада боеприпасов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территории Херсонской области.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.
8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.