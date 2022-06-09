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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты минируют Херсонскую область боеприпасами 1950-х годов, уже подорвались несколько российских саперов – украинская разведка

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По данным украинской разведки, гибель российских саперов в РФ будет классифицирована как несчастный случай, чтобы их семьи не получили компенсации
По данным украинской разведки, гибель российских саперов в РФ будет классифицирована как несчастный случай, чтобы их семьи не получили компенсации
Фото: ЕРА

Российские оккупанты минируют Херсонскую область боеприпасами, изготовленными в 1950-х годах. Об этом 9 июня сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что в результате удачного контрнаступления украинских военных на Херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить продвижение ВСУ, противник в срочном порядке сооружает дополнительные линии обороны, минирует территорию и создает инженерные заграждения.

"Недавно на оккупированную часть Херсонской области прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, при попытке установления минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (воинская часть №09332) вооруженных сил РФ.

"С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", – добавили в Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая,  в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 

8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, оккупация, ФСБ, Херсонская область, разведка, минирование, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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