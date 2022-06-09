Оккупанты минируют Херсонскую область боеприпасами 1950-х годов, уже подорвались несколько российских саперов – украинская разведка

По данным украинской разведки, гибель российских саперов в РФ будет классифицирована как несчастный случай, чтобы их семьи не получили компенсации Фото: ЕРА

В ведомстве отметили, что в результате удачного контрнаступления украинских военных на Херсонском направлении оккупанты потеряли часть временно захваченных территорий и понесли потери в живой силе и технике. Пытаясь остановить продвижение ВСУ, противник в срочном порядке сооружает дополнительные линии обороны, минирует территорию и создает инженерные заграждения.

"Недавно на оккупированную часть Херсонской области прибыла колонна российских военных грузовиков с советскими минами, изготовленными в 50-х годах прошлого столетия. Боеприпасы хранились на складах в Ростовской области и были подготовлены для уничтожения. Присвоив средства на утилизацию, российское командование передало опасный груз в передовые подразделения захватчиков для минирования оборонных позиций", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, при попытке установления минных заграждений на старых боеприпасах уже подорвались несколько саперов-оккупантов из батальонно-тактической группы 7-й военной базы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (воинская часть №09332) вооруженных сил РФ.

"С военной полицией и офицерами ФСБ, работавшими на местах взрывов, командование БТГ договорилось, что это будет классифицировано как несчастный случай. Семьи саперов за гибель родственников-оккупантов выплат не получат", – добавили в Минобороны.

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