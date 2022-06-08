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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-главе Херсонской ОГА сообщили о подозрении в госизмене за сотрудничество с оккупантами – Офис генпрокурора

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Должность главы Херсонской ОГА в 2010 2014 годах занимал Костяк
Должность главы Херсонской ОГА в 2010–2014 годах занимал Костяк
Фото: favoritekherson.co

Бывшему главе Херсонской областной государственной администрации, занимавшему должность с 2010-го по 2014 год, сообщили о подозрении в государственной измене. Об этом 7 июня написала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований.

"Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы", – говорится в сообщении.

Следствие ведет СБУ при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/386321203530719

В ведомстве не назвали фамилию подозреваемого, но главой Херсонской ОГА в 2010–2014 годах был Николай Костяк (член Партии регионов).

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

Теги: Херсонская область, госизмена, Офис генпрокурора, российские оккупанты, коллаборационизм
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