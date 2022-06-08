Экс-главе Херсонской ОГА сообщили о подозрении в госизмене за сотрудничество с оккупантами – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований.
"Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы", – говорится в сообщении.
Следствие ведет СБУ при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.
В ведомстве не назвали фамилию подозреваемого, но главой Херсонской ОГА в 2010–2014 годах был Николай Костяк (член Партии регионов).
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.