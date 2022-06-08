Экс-главе Херсонской ОГА сообщили о подозрении в госизмене за сотрудничество с оккупантами – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый во время действия на территории Украины военного положения сотрудничает с представителями вооруженных сил РФ, а также с участниками контролируемых ею незаконных вооруженных формирований.

"Подозреваемый обеспечивает хранение боеприпасов вражеских войск, предоставляет оккупантам горюче-смазочные и строительные материалы", – говорится в сообщении.

Следствие ведет СБУ при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

В ведомстве не назвали фамилию подозреваемого, но главой Херсонской ОГА в 2010–2014 годах был Николай Костяк (член Партии регионов).