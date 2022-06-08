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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Против мэра Святогорска открыли уголовное дело о госизмене после видео с обвинениями ВСУ. Раньше он говорил, что не будет сотрудничать с оккупантами

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Бандура ранее заявлял о своей проукраинской позиции. Где он сейчас, неизвестно
Бандура ранее заявлял о своей проукраинской позиции. Где он сейчас, неизвестно
Фото: Володимир Бандура / Facebook

Следователи Госбюро расследований начали досудебное расследование по факту государственной измены в отношении мэра Святогорска Донецкой области Владимира Бандуры. Об этом сообщила 8 июня пресс-служба ГБР.

7 июня российское госагентство ТАСС опубликовало видео, в котором Бандура обвинил украинских военных в поджоге Всехсвятского скита Святогорской лавры, мародерстве, грабежах и убийствах священнослужителей и монахов.

Следователи ГБР начали в отношении мэра Святогорска досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

"Мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины. На одном из таких видео, распространенных в социальных сетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды "освободителей", дискредитируя Вооруженные силы Украины и государственную власть, и распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры", – говорится в сообщении. 

После полномасштабного вторжения РФ, как пишет местное издание "ОбщеЖитие", Бандура проявлял проукраинскую позицию, занимался эвакуацией гражданских и участвовал в подвозе гуманитарной помощи для людей, которые решили остаться в городе. 

В интервью изданию "Свои.City" Бандура заверял, что не будет сотрудничать с россиянами. "У меня планов с оккупантами нет работать. Как можно предать свою страну? Будем до последнего с людьми", – заявлял мэр Святогорска.

Еще в конце мая Бандура писал в Facebook: "Российские оккупанты целенаправленно осуществляют многочисленные обстрелы по всем населенным пунктам общины, разрушая объекты жилой, критической, социальной инфраструктуры и убивая гражданское население. В результате вражеского ракетного удара "денацифицирована" музыкальная школа в Святогорске".

Последняя публикация на странице Бандуры в Facebook была 1 июня.

Местные СМИ предполагают, что мэр Святогорска мог оказаться в плену оккупантов и видео было записано под давлением. 

Контекст:

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что россияне при поддержке артиллерии ведут наступательные действия в районе Святогорска

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Святогорск якобы перешел под контроль российской армии. Об этом сообщило "РИА Новости". "Освобождены в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", – цитирует агентство Шойгу. 

В отчете американского Института изучения войны 6 июня упоминались сообщения, что российские войска "зачищают" Святогорск. В организации трактовали это так, "что они, вероятно, ведут бои в черте города". 

Теги: Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Святогорск, госизмена, ВСУ, Государственное бюро расследований, война России против Украины, уголовное дело, ГБР, российские оккупанты, коллаборационизм
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