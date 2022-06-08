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Исключенный из "Слуги народа" Ковалев заявил об участии во встрече с соратником Путина в Херсонской области. В партии отреагировали

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Ковалев находится на оккупированной территории Херсонской области
Ковалев находится на оккупированной территории Херсонской области
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Нардеп Алексей Ковалев, которого исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 8 июня рассказал в Facebook об участии во встрече фермеров Херсонской области с первым заместителем администрации президента РФ Владимира Путина Сергеем Кириенко.

Кириенко, по информации "Медузы", входит в "ближний круг" Путина.

По итогам встречи Ковалев анонсировал "полномасштабную интеграцию аграриев Херсонской области в экономическую модель России" и поддержку производителей аграрной продукции.

"Думаю, что скажу не только про себя, но и про других участников встречи: люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает. Кроме аграрных вопросов, обсуждали и статус Херсонской области. Повторюсь: Россия навсегда, и теснейшая интеграция с Россией уже происходит", – добавил он.

Скриншот: Алексей Ковалев / Facebook
Скриншот: Алексей Ковалев / Facebook

Комментарии под сообщением нардеп ограничил. Неясно, при каких обстоятельствах он писал этот пост, о том, что это страница именно Ковалева, сообщает движение "Чесно".

Кроме того, у Ковалева есть еще один аккаунт в Facebook – "Олексій Ковальов – народний депутат", которым он пользуется более активно, чем страницей "Алексей Ковалев". Судя по комментариям на этой странице, нардеп пишет сообщения от обеих страниц.

На вопросы подписчиков, его ли страница, где появилось сообщение о встрече с Кириенко, нардеп пока не ответил. 

В пресс-службе "Слуги народа", комментируя пост Ковалева о России и Кириенко, сказали hromadske, что нардеп "только подтвердил то, в чем его объективно подозревали".

"Оценка деятельности и высказываний Алексея Ковалева находится вне моей компетенции, поскольку он не является ни членом фракции, ни членом партии "Слуга народа". Поэтому этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, и мы уверены, что соответствующие решения должны появиться как можно скорее", – заявила пресс-секретарь.

Контекст:

Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп". "Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.

В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.

21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР из-за подозрения в государственной измене, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное производство в отношении нардепа.

3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Херсонская область, Сергей Кириенко, уголовное производство, Слуга народа, нардеп Алексей Ковалев
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