Исключенный из "Слуги народа" Ковалев заявил об участии во встрече с соратником Путина в Херсонской области. В партии отреагировали

Кириенко, по информации "Медузы", входит в "ближний круг" Путина.

По итогам встречи Ковалев анонсировал "полномасштабную интеграцию аграриев Херсонской области в экономическую модель России" и поддержку производителей аграрной продукции.

"Думаю, что скажу не только про себя, но и про других участников встречи: люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает. Кроме аграрных вопросов, обсуждали и статус Херсонской области. Повторюсь: Россия навсегда, и теснейшая интеграция с Россией уже происходит", – добавил он.

Скриншот: Алексей Ковалев / Facebook

Комментарии под сообщением нардеп ограничил. Неясно, при каких обстоятельствах он писал этот пост, о том, что это страница именно Ковалева, сообщает движение "Чесно".

Кроме того, у Ковалева есть еще один аккаунт в Facebook – "Олексій Ковальов – народний депутат", которым он пользуется более активно, чем страницей "Алексей Ковалев". Судя по комментариям на этой странице, нардеп пишет сообщения от обеих страниц.

На вопросы подписчиков, его ли страница, где появилось сообщение о встрече с Кириенко, нардеп пока не ответил.

В пресс-службе "Слуги народа", комментируя пост Ковалева о России и Кириенко, сказали hromadske, что нардеп "только подтвердил то, в чем его объективно подозревали".

"Оценка деятельности и высказываний Алексея Ковалева находится вне моей компетенции, поскольку он не является ни членом фракции, ни членом партии "Слуга народа". Поэтому этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, и мы уверены, что соответствующие решения должны появиться как можно скорее", – заявила пресс-секретарь.