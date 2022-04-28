"Общение с оккупационными войсками вызывает подозрение". "Слуга народа" исключила из фракции нардепа Ковалева

"Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в округе №186 Херсонской области, в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа, находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", – сообщается в заявлении.

В "Слуге народа" Ковалева обвиняют в том, что он не посещал пленарные заседания Верховной Рады, не участвовал в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты, а также не предоставил руководству фракции объяснения по поводу своего "текущего статуса, поведения и заявлений".

Кроме того, нардепа подозревают в госизмене.

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска", – отмечается в заявлении.

По словам членов "Слуги народа", поведение нардепа "бросает тень на имидж партии" и является "изменой по отношению к тем партийцам и депутатам всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях теробороны".

Партия и фракция обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное дело против Ковалева.

Сам Ковалев опубликовал в Facebook сообщение, в котором отметил, что привез жителям Железного Порта в оккупированной Херсонской области подсолнечное масло. В комментариях к сообщению нардеп прокомментировал заявление "Слуги народа" о приостановлении его членства во фракции.

"Приостановили членство. Без фактов. Без доводов. Пусть оценят лучше сбежавших партийцев (депутаты областных, городских и поселковых советов)", – написал Ковалев.

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