"Общение с оккупационными войсками вызывает подозрение". "Слуга народа" исключила из фракции нардепа Ковалева

"Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в округе №186 Херсонской области, в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа, находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", – сообщается в заявлении.
В "Слуге народа" Ковалева обвиняют в том, что он не посещал пленарные заседания Верховной Рады, не участвовал в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты, а также не предоставил руководству фракции объяснения по поводу своего "текущего статуса, поведения и заявлений".
Кроме того, нардепа подозревают в госизмене.
"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска", – отмечается в заявлении.
По словам членов "Слуги народа", поведение нардепа "бросает тень на имидж партии" и является "изменой по отношению к тем партийцам и депутатам всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях теробороны".
Партия и фракция обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное дело против Ковалева.
Сам Ковалев опубликовал в Facebook сообщение, в котором отметил, что привез жителям Железного Порта в оккупированной Херсонской области подсолнечное масло. В комментариях к сообщению нардеп прокомментировал заявление "Слуги народа" о приостановлении его членства во фракции.
"Приостановили членство. Без фактов. Без доводов. Пусть оценят лучше сбежавших партийцев (депутаты областных, городских и поселковых советов)", – написал Ковалев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.
В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверил, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.
21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 апреля, заявил, что не знает, чем занимается Ковалев на оккупированной российскими войсками части Херсонской области.