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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Общение с оккупационными войсками вызывает подозрение". "Слуга народа" исключила из фракции нардепа Ковалева

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Коллеги подозревают нардепа в госизмене
Коллеги подозревают нардепа в госизмене
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Партия "Слуга народа" приостановила членство народного депутата Алексея Ковалева в своей фракции в Верховной Раде из-за подозрения в государственной измене. Об этом говорится в совместном заявлении партии и фракции, опубликованном 28 апреля в Telegram.

"Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в округе №186 Херсонской области, в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа, находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", – сообщается в заявлении.

В "Слуге народа" Ковалева обвиняют в том, что он не посещал пленарные заседания Верховной Рады, не участвовал в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты, а также не предоставил руководству фракции объяснения по поводу своего "текущего статуса, поведения и заявлений".

Кроме того, нардепа подозревают в госизмене.

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска", – отмечается в заявлении.

По словам членов "Слуги народа", поведение нардепа "бросает тень на имидж партии" и является "изменой по отношению к тем партийцам и депутатам всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях теробороны".

Партия и фракция обратились к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом открыть уголовное дело против Ковалева.

Сам Ковалев опубликовал в Facebook сообщение, в котором отметил, что привез жителям Железного Порта в оккупированной Херсонской области подсолнечное масло. В комментариях к сообщению нардеп прокомментировал заявление "Слуги народа" о приостановлении его членства во фракции.

"Приостановили членство. Без фактов. Без доводов. Пусть оценят лучше сбежавших партийцев (депутаты областных, городских и поселковых советов)", – написал Ковалев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=369787728497409&id=100063985545703

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".

"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.

В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверил, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.

21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 апреля, заявил, что не знает, чем занимается Ковалев на оккупированной российскими войсками части Херсонской области.

Теги: Верховная Рада, Украина, война, депутаты, оккупация, госизмена, война России против Украины, Слуга народа, нардеп, нардеп Алексей Ковалев, российские оккупанты
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