Херсонский коллаборант Сальдо оказался совладельцем чешской фирмы по производству барабанов для медитации. Ее проверкой занялся минфин Чехии

Agriatis находится в небольшой деревне Невекловице недалеко от города Млада-Болеслав. Как пишет Denik N, компания производит, среди прочего, барабаны для медитации.

В торговом реестре предприятий Чехии указано, что уставной фонд Agriatis составляет 200 тыс. чешских крон. Взнос Сальдо, который стал совладельцем фирмы в 2015 году, составил 30 тыс. крон (38 400 грн по текущему курсу). В настоящее время, согласно реестру, ему принадлежит 15% компании.

В то же время основатель Agriatis Владимир Ерехинский – украинский предприниматель, долгое время проживающий в Чехии, заявил Deník N, что сейчас у него нет с Сальдо "ничего общего".

Министерство финансов Чехии в настоящий момент изучает информацию о доле Сальдо в компании Agriatis.