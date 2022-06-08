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Херсонский коллаборант Сальдо оказался совладельцем чешской фирмы по производству барабанов для медитации. Ее проверкой занялся минфин Чехии

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Минфин Чехии проверяет бизнес херсонского коллаборанта Владимира Сальдо
Минфин Чехии проверяет бизнес херсонского коллаборанта Владимира Сальдо
Фото: Владимир Сальдо / Facebook

Министерство финансов Чехии проверяет связь бывшего мэра Херсона, сейчас сотрудничающего с российскими оккупационными властями города, Владимира Сальдо с чешской компанией Agriatis после того, как он попал под санкции ЕС. Об этом 7 июня сообщило чешское издание Denik N (полный текст материала доступен по подписке, цитаты из него приводит "Украинская правда").

Agriatis находится в небольшой деревне Невекловице недалеко от города Млада-Болеслав. Как пишет Denik N, компания производит, среди прочего, барабаны для медитации.

В торговом реестре предприятий Чехии указано, что уставной фонд Agriatis составляет 200 тыс. чешских крон. Взнос Сальдо, который стал совладельцем фирмы в 2015 году, составил 30 тыс. крон (38 400 грн по текущему курсу). В настоящее время, согласно реестру, ему принадлежит 15% компании.

В то же время основатель Agriatis Владимир Ерехинский – украинский предприниматель, долгое время проживающий в Чехии, заявил Deník N, что сейчас у него нет с Сальдо "ничего общего".

Министерство финансов Чехии в настоящий момент изучает информацию о доле Сальдо в компании Agriatis.

Контекст:

Сальдо был мэром Херсона с 2002-го по 2012 год, потом стал нардепом от Партии регионов. В 2020-м проиграл выборы мэра нардепу от группы “За майбутнє!” Игорю Колыхаеву, после чего возглавил фракцию “Блок Владимира Сальдо” в Херсонском горсовете.

В марте 2022 года Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый Комитет спасения за мир и порядок. О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене. С марта деятельность "Блока Владимира Сальдо" в Украине прекращена по решению СНБО – политическая сила признана пророссийской.

3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.

7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его "заместителю" Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить "референдум" о включении Херсонской области в состав РФ, писала "Украинская правда".

Теги: Украина, Херсон, Чехия, российская агрессия, война России против Украины, Владимир Сальдо, коллаборационизм
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