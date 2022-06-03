Кабаева, дети и жена Пескова, основатель "Яндекса" и коллаборанты. Опубликован шестой пакет санкций ЕС

Как отмечали в пресс-службе ЕС, ограничения ввели против физических и юридических лиц, которые:

ответственны за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе ;

Буче Мариуполе поддерживают войну.

Кроме них, в списке ведущие бизнесмены и члены семей олигархов и кремлевских чиновников, компании оборонного сектора и финансовые организации. Перечень также опубликован в официальном журнале ЕС.

В списке физлиц – более 60 человек. Среди них:

бывшая российская гимнастка и экс-депутат Госдумы Алина Кабаева – она, как отмечается в списке, "тесно связана" с президентом РФ Владимиром Путиным;

Елизавета и Николай Песковы – дочь и сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также Татьяна Навка, его жена;

основатель российской компании "Яндекс" Аркадий Волож;

Азатбек Омурбеков – командир подразделения, совершавшего зверства в Буче;

генерал Михаил Мизинцев, который командовал осадой Мариуполя Донецкой области и получил прозвище Мясник Мариуполя;

экс-нардеп Владимир Сальдо, блогер Кирилл Стремоусов, жительница Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко – лица, которые сотрудничают с оккупантами и назначены ими как "власть" (первые два – в Херсоне, Данильченко – в Мелитополе).

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