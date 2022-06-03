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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабаева, дети и жена Пескова, основатель "Яндекса" и коллаборанты. Опубликован шестой пакет санкций ЕС

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Обсуждение шестого пакета санкций Евросоза против России продолжалось несколько недель
Обсуждение шестого пакета санкций Евросоза против России продолжалось несколько недель
Фото: depositphotos.com

3 июня в официальном журнале Европейского союза опубликовали шестой пакет санкций ЕС против России.

Как отмечали в пресс-службе ЕС, ограничения ввели против физических и юридических лиц, которые

  • ответственны за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе;
  • поддерживают войну. 

Кроме них, в списке ведущие бизнесмены и члены семей олигархов и кремлевских чиновников, компании оборонного сектора и финансовые организации. Перечень также опубликован в официальном журнале ЕС. 

В списке физлиц – более 60 человек. Среди них:

  • бывшая российская гимнастка и экс-депутат Госдумы Алина Кабаева – она, как отмечается в списке, "тесно связана" с президентом РФ Владимиром Путиным;
  • Елизавета и Николай Песковы – дочь и сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также Татьяна Навка, его жена;
  • основатель российской компании "Яндекс" Аркадий Волож;
  • Азатбек Омурбеков – командир подразделения, совершавшего зверства в Буче;
  • генерал Михаил Мизинцев, который командовал осадой Мариуполя Донецкой области и получил прозвище Мясник Мариуполя;
  • экс-нардеп Владимир Сальдо, блогер Кирилл Стремоусов, жительница Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко – лица, которые сотрудничают с оккупантами и назначены ими как "власть" (первые два – в Херсоне, Данильченко – в Мелитополе). 
В перечне юридических лиц – 16 компаний из РФ, в том числе авиастроительная компания "Сухой", производитель большегрузной техники КамАЗ, производители шин.

Также санкции введены против ряда физических и юридических лиц Беларуси.

Кроме того, "Сбербанк", Credit Bank of Moscow и "Россельхозбанк" с 14 июня будут отключены от системы SWIFT.

Шестой пакет санкций включает и поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "Planeta RTR", "Россия-24" и "ТВ Центр – Международный") и ряд экспортных ограничений

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго. 

Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа. 

30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы. 

В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.

По данным СМИ, планировалось, что санкции будут применены и к патриарху Русской православной церкви Кириллу, однако из-за позиции Венгрии его исключили из санкционного списка. В окончательной версии списка главы РПЦ нет. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, Яндекс, Мариуполь, Мелитополь, Алина Кабаева, эмбарго, SWIFT, Европейский союз, Татьяна Навка, ограничения, КамАЗ, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Галина Данильченко
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