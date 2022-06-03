Кабаева, дети и жена Пескова, основатель "Яндекса" и коллаборанты. Опубликован шестой пакет санкций ЕС

Как отмечали в пресс-службе ЕС, ограничения ввели против физических и юридических лиц, которые:
Кроме них, в списке ведущие бизнесмены и члены семей олигархов и кремлевских чиновников, компании оборонного сектора и финансовые организации. Перечень также опубликован в официальном журнале ЕС.
В списке физлиц – более 60 человек. Среди них:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. Ожидалось, что в него войдет нефтяное эмбарго.
Последней страной, которая блокировала этот санкционный пакет, была Венгрия. Обсуждались, среди прочего, варианты отсрочки эмбарго для этого государства и выплата компенсаций. 9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она сказала, что есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
30 мая в Брюсселе состоялся двухдневный саммит ЕС. Орбан перед саммитом заявил: его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
В тот же день к Совету ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский, он призвал согласовать шестой пакет санкций и эмбарго. В ночь на 31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о достижении договоренности о частичном ограничении поставок в Европейский союз российской нефти.
Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций 2 июня.
По данным СМИ, планировалось, что санкции будут применены и к патриарху Русской православной церкви Кириллу, однако из-за позиции Венгрии его исключили из санкционного списка. В окончательной версии списка главы РПЦ нет.