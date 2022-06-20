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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дурнев: Полжизни я прожил в Мариуполе. Когда я видел новости – плакал

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Дурнев: Мне было бесконечно больно
Дурнев: Мне было бесконечно больно
Фото: Ростислав Гордон

Украина способна победить в войне с Россией и победит, а Мариуполь будет самым современным городом в мире, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский телеведущий, журналист Алексей Дурнев.

"Я родом из Мариуполя. Жил там до 17 лет. Учитывая, что прямо сейчас мне 35, можно сказать, что половину жизни я прожил в этом городе. Естественно, я там вырос, у меня там родственники, друзья, соседи по дому, знакомые. У меня особенно теплое отношение к месту, где я вырос. Мне было бесконечно больно. И сейчас тоже. Например, когда появилась новость, что знак на въезде перекрасили в триколор и букву "і" украинскую заменили на российскую", – сказал Дурнев.

Он признался, что особенно сильные эмоции у него вызывали видео разрушенного города.

"Когда я видел новости про Мариуполь, хотелось плакать, и я плакал. Я в центре вырос. Все эти полеты с дрона... По знакомым местам. Поначалу, первую неделю, когда постоянно приходили эти новости (а еще каждый подписчик, спасибо огромное, считал своим долгом выслать мне это видео), я старался не открывать, потому что знал, какая у меня будет реакция. Тяжело было, конечно. И плакал из-за Мариуполя по большей части", – отметил журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, он хочет верить, что война закончится как можно скорее и победой Украины.

"Как и многие люди, я раньше делал прогнозы, когда закончится война, но сейчас уже не берусь за прогнозы. Я не знаю, когда она закончится, но думаю, что мы способны победить и победим. Просто такое количество невероятно крутых примеров самоотдачи военных, волонтеров, бойцов теробороны, просто людей, большое количество помощи из-за границы. Все эти примеры подпитывают уверенность в том, что мы не можем проиграть в этой войне добра со злом. Когда это произойдет? Хотелось бы как можно быстрее", – подчеркнул Дурнев. 

Он убежден, что после победы Украину ждет небывалый экономический рост.

"Учитывая, как крепко закаляется наша нация в этой борьбе, мы станем совершенно другими. Не будет уже Украины, которая была, где были какие-то междоусобицы. Мы выйдем из этой войны ограненным алмазом, который подсветят инвестициями наши западные партнеры, и мы засияем на весь свет. Города, которые разрушили, мы все отстроим по новым принципам. Мариуполь будет самым современным городом в мире. Так он полностью разрушен, его заново отстроят. "Азовсталь" построят по стандартам 2023 года. И это будет самый новый металлургический завод в городе и в мире. Мариуполь взлетит до таких высот, что и не снилось ему", – заявил Дурнев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дурнев родился 31 июля 1986 года в Мариуполе (Донецкая область). Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и получил специальность в сфере безопасности информационных технологий.

С 2011 года работает на телевидении. С 2017 года развивает собственный YouTube-канал, а в 2022-м основал Telegram-канал "Боже, яке кончене!", где собирает, по его же словам, "истории из жизни русни".

24 февраля Дурнев осудил нападение РФ на Украину и призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, военные, Мариуполь, война России против Украины, Алексей Дурнев, интервью
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