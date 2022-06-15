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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бедняков: Сестра звонила из осажденного Мариуполя и спрашивала: "Киева же уже нет? Харьков и Одессу взяли?" Они жили в жуткой дезинформации

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Бедняков: То, что пережили люди в Мариуполе, не пережил, наверное, ни один человек, и мы не можем их понять
Бедняков: То, что пережили люди в Мариуполе, не пережил, наверное, ни один человек, и мы не можем их понять
Фото: biedniakov / Instagram

Российские оккупанты целенаправленно дезинформируют жителей Мариуполя Донецкой области. Об этом заявил украинский телеведущий и блогер, бывший ведущий проекта "Орел и решка" Андрей Бедняков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Сестра выбралась, выехала недавно. Она рассказывала много чего. И как хотели забирать машины, и все эти взрывы, они все эти взрывы слышали. И как отключали свет, и как они сливали воду из батареи – она все это рассказывала – как они готовили на улице еду, как топили снег, все было. Но я стараюсь с ней на эту тему пока не разговаривать по телефону, я хочу с ней поговорить лично, когда увижу, потому что все эти разы, когда мы созванивались, когда она была там, эти все разговоры были очень короткие, потому что связи не было и нужно было выезжать бог знает куда, чтобы поймать вот этот кусочек связи, чтобы поговорить минуту. То есть дольше всего мы разговаривали, наверное, минуты две с половиной, где-то так", – подчеркнул Бедняков.

По его словам, в основном эти разговоры сводились к тому, чтобы узнать о самочувствии родственников в Мариуполе и выяснить, как можно передать им какую-нибудь помощь.

"Когда она мне позвонила в начале [вторжения оккупантов в Мариуполь], они вообще спрашивали, как вы там? Киева же уже нет? Уже Одессу взяли, уже ведь Харьков взяли, уже всех разбомбили? Потому что они там жили в жуткой не то что дезинформации – никакой информации не было. А потом появилась дезинформация, когда людям начинали говорить, что все захвачено, вас [президент Украины Владимир] Зеленский предал, включали даже какие-то аудиоролики с пародией на Зеленского, где говорилось о том, что, ребята, все – вы нам не нужны. И люди, которые сидели в подвалах на протяжении двух-трех недель и не вылезали оттуда – естественно, что они могут думать, как они могут соображать адекватно? Да никак. То, что пережили люди в Мариуполе, это не пережил, наверное, ни один человек, и мы не можем их понять, что там было и как там было", – сказал Бедняков.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Бедняков родился в Мариуполе. 

По его словам, во время осады Мариуполя российскими оккупантами его мать впала в кому и он не смог с ней проститься, когда она умирала.

13 марта он сообщал, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.

Контекст:

Мариуполь, где до нападения РФ проживало около 500 тыс. человек, был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел в конце мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Местные власти сообщили, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек4 июня советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты начали сносить поврежденные обстрелами дома без разбора завалов. Таким образом, россияне не тратят времени на поиск погибших в разрушенных домах и уничтожают доказательства своих военных преступлений.

По разным данным, в городе осталось от 100 тыс. до 130 тыс. жителей. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, Андрей Бедняков, российские оккупанты
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