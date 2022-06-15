Бедняков: Сестра звонила из осажденного Мариуполя и спрашивала: "Киева же уже нет? Харьков и Одессу взяли?" Они жили в жуткой дезинформации

Бедняков: То, что пережили люди в Мариуполе, не пережил, наверное, ни один человек, и мы не можем их понять Фото: biedniakov / Instagram

"Сестра выбралась, выехала недавно. Она рассказывала много чего. И как хотели забирать машины, и все эти взрывы, они все эти взрывы слышали. И как отключали свет, и как они сливали воду из батареи – она все это рассказывала – как они готовили на улице еду, как топили снег, все было. Но я стараюсь с ней на эту тему пока не разговаривать по телефону, я хочу с ней поговорить лично, когда увижу, потому что все эти разы, когда мы созванивались, когда она была там, эти все разговоры были очень короткие, потому что связи не было и нужно было выезжать бог знает куда, чтобы поймать вот этот кусочек связи, чтобы поговорить минуту. То есть дольше всего мы разговаривали, наверное, минуты две с половиной, где-то так", – подчеркнул Бедняков.

По его словам, в основном эти разговоры сводились к тому, чтобы узнать о самочувствии родственников в Мариуполе и выяснить, как можно передать им какую-нибудь помощь.

"Когда она мне позвонила в начале [вторжения оккупантов в Мариуполь], они вообще спрашивали, как вы там? Киева же уже нет? Уже Одессу взяли, уже ведь Харьков взяли, уже всех разбомбили? Потому что они там жили в жуткой не то что дезинформации – никакой информации не было. А потом появилась дезинформация, когда людям начинали говорить, что все захвачено, вас [президент Украины Владимир] Зеленский предал, включали даже какие-то аудиоролики с пародией на Зеленского, где говорилось о том, что, ребята, все – вы нам не нужны. И люди, которые сидели в подвалах на протяжении двух-трех недель и не вылезали оттуда – естественно, что они могут думать, как они могут соображать адекватно? Да никак. То, что пережили люди в Мариуполе, это не пережил, наверное, ни один человек, и мы не можем их понять, что там было и как там было", – сказал Бедняков.

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Бедняков родился в Мариуполе.

По его словам, во время осады Мариуполя российскими оккупантами его мать впала в кому и он не смог с ней проститься, когда она умирала.

13 марта он сообщал, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.