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ОБЩЕСТВО

Мэр Мариуполя заявил, что в городе началась холера: Может унести тысячи жизней

В Мариуполе могут находиться десятки больных холерой, отметил мэр
В Мариуполе могут находиться десятки больных холерой, отметил мэр
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области начались вспышки инфекционных заболеваний.

Об этом в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 14 июня в YouTube СМИ, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.  

"Холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания уже есть в городе, но [оккупационные власти] они это скрывают. Город закрыли на карантин… Никого в город не впускают и не выпускают", – сказал чиновник.

В частности, в городе много убитых, тела которых из улиц не убирают. Кроме того, в Мариуполе много стихийных захоронений, отметил Бойченко.

"Идут ливни, которые разрушают стихийные захоронения. Эти захоронения жители Мариуполя делали на протяжении всей войны – хоронили людей во дворах, парках, скверах, на холмах. К этому добавляется неработающая система водоснабжения и, что самое важное, неработающая канализация. И все это формирует такую смесь, которая движется в сторону рек, колодцев, откуда люди берут воду",  рассказал Бойченко.

По его оценкам, в Мариуполе могут находиться десятки больных холерой.

"Эта инфекция распространяется очень быстро. И нет никаких условий, чтобы ее удержать. Нет профессионального медицинского персонала, нет инфекционных больниц… Они [оккупанты] все разрушили, убили врачей", – отметил мэр.

По мнению Бойченко, вспышка инфекции может "унести тысячи жизней".

Контекст:

О риске вспышки инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в разрушенном и временно оккупированном Мариуполе неоднократно заявляла мэрия города. Такого мнения придерживаются в ВОЗ и британской разведке. 10 июня Бойченко сказал, что от дизентерии, холеры и других инфекционных заболеваний до конца года могут умереть примерно 10 тыс. мариупольцев

12 июня в Минздраве отметили, что в Украине по итогам эпиднадзора и мониторинга окружающей среды не зафиксировано случаев холеры, но риски распространения инфекций в Мариуполе растут. "Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходят смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев", – добавили в Минздраве. 

3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Теги: Украина, ЭТА, Донецкая область, Мариуполь, водоснабжение, ливни, карантин, война России против Украины, канализация, холера, Вадим Бойченко, инфекция, больницы, разрушения, интервью, мэр, российские оккупанты
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