Мэр Мариуполя заявил, что в городе началась холера: Может унести тысячи жизней

Об этом в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 14 июня в YouTube СМИ, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
"Холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания уже есть в городе, но [оккупационные власти] они это скрывают. Город закрыли на карантин… Никого в город не впускают и не выпускают", – сказал чиновник.
В частности, в городе много убитых, тела которых из улиц не убирают. Кроме того, в Мариуполе много стихийных захоронений, отметил Бойченко.
"Идут ливни, которые разрушают стихийные захоронения. Эти захоронения жители Мариуполя делали на протяжении всей войны – хоронили людей во дворах, парках, скверах, на холмах. К этому добавляется неработающая система водоснабжения и, что самое важное, неработающая канализация. И все это формирует такую смесь, которая движется в сторону рек, колодцев, откуда люди берут воду", – рассказал Бойченко.
По его оценкам, в Мариуполе могут находиться десятки больных холерой.
"Эта инфекция распространяется очень быстро. И нет никаких условий, чтобы ее удержать. Нет профессионального медицинского персонала, нет инфекционных больниц… Они [оккупанты] все разрушили, убили врачей", – отметил мэр.
По мнению Бойченко, вспышка инфекции может "унести тысячи жизней".
О риске вспышки инфекционных заболеваний, в том числе холеры, в разрушенном и временно оккупированном Мариуполе неоднократно заявляла мэрия города. Такого мнения придерживаются в ВОЗ и британской разведке. 10 июня Бойченко сказал, что от дизентерии, холеры и других инфекционных заболеваний до конца года могут умереть примерно 10 тыс. мариупольцев.
12 июня в Минздраве отметили, что в Украине по итогам эпиднадзора и мониторинга окружающей среды не зафиксировано случаев холеры, но риски распространения инфекций в Мариуполе растут. "Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего происходят смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, загрязнение колодцев", – добавили в Минздраве.
3 июня Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.