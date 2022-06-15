Мэр Мариуполя заявил, что в городе началась холера: Может унести тысячи жизней

Об этом в интервью "ВВС News Україна", опубликованном 14 июня в YouTube СМИ, сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания уже есть в городе, но [оккупационные власти] они это скрывают. Город закрыли на карантин… Никого в город не впускают и не выпускают", – сказал чиновник.

В частности, в городе много убитых, тела которых из улиц не убирают. Кроме того, в Мариуполе много стихийных захоронений, отметил Бойченко.

"Идут ливни, которые разрушают стихийные захоронения. Эти захоронения жители Мариуполя делали на протяжении всей войны – хоронили людей во дворах, парках, скверах, на холмах. К этому добавляется неработающая система водоснабжения и, что самое важное, неработающая канализация. И все это формирует такую смесь, которая движется в сторону рек, колодцев, откуда люди берут воду", – рассказал Бойченко.

По его оценкам, в Мариуполе могут находиться десятки больных холерой.

"Эта инфекция распространяется очень быстро. И нет никаких условий, чтобы ее удержать. Нет профессионального медицинского персонала, нет инфекционных больниц… Они [оккупанты] все разрушили, убили врачей", – отметил мэр.

По мнению Бойченко, вспышка инфекции может "унести тысячи жизней".